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擅自將公司品牌授權大陸業者 大魯閣3副總遭判刑

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

以棒壘球打擊場、保齡球館和卡丁車賽車場享譽國內的大魯閣實業股份有限公司，2014年拓展海外運動休閒娛樂版圖，林姓副總經理、萬姓女經理和徐姓總監調派大陸地區卻暗中自立門戶，不但挖走公司潛在客戶，還擅自將「大魯閣」品牌授權給大陸業者，造成公司損失上千萬元。新北地院今依背信罪將林男等3人分別判刑1年6個至1年10個月不等徒刑，均緩刑2年，可上訴。

判決指出，大魯閣為投資海外運動休閒娛樂事業，2014年先於薩摩亞設立100%持股的薩摩亞子公司，再以薩摩亞子公司名義於大陸地區轉投資設立孫公司「上海大魯閣運動休閒管理有限公司」，林男原為大魯閣公司副總經理，2017年6月因公司營運政策，改派大陸地區孫公司「上海大魯閣運動休閒管理有限公司」擔任執行長，專責海外運動休閒娛樂事業，協助公司在大陸的投資案。同時間，萬女和徐男也被指派為上海孫公司的營運總監和財務長，二人分別於隔年3月升任孫公司的營銷處副總經理和管理處副總經理兼首席財務官。

林男3人明知大魯閣公司準備在大陸發展運動休閒和VR虛擬實境娛樂版圖，卻在2017年9月間自立門戶，成立「上海雷微企業管理諮詢有限公司」，並擅自將「大魯閣」品牌授權給大陸業者使用，因上海孫公司之損益直接反映於大魯閣公司之合併財務報告上，導致公司蒙受新台幣1116萬850元及美金3萬9178元損失。全案直到2018年大魯閣公司另派幹部前往大陸才曝光。

檢方偵訊時，林男否認犯行，辯稱「上海雷威」是大魯閣子公司加盟、育成策略所栽培的合作公司，總公司許姓總經理和謝姓董事長都知情，萬女和徐男則將責任都推給林男，稱自己都是聽從林男指示辦事。

大魯閣許姓總經理稱林男雖提過育成計畫，但內容只是找外面的創新公司租用子公司辦公室，分攤辦公司租金，計畫最後也沒有成案。許強調，如果有業者想加盟或使用「大魯閣」品牌，都必須專案呈報，但子公司從未授權其他大陸公司或第三人使用。

林男三人到院出庭後坦承犯行，新北地院今依背信罪將林男判刑1年8個月，萬女判刑1年6個月，徐男判刑1年10個月，考量三人以人民幣275萬元與大魯閣公司達成和解，且已全數賠償，無再犯之虞，均緩刑2年，仍可上訴。

新北地院今依背信罪，將大魯閣實業股份有限公司林男等3人分別判刑，均緩刑2年，可上訴。示意圖／Ingimage
新北地院今依背信罪，將大魯閣實業股份有限公司林男等3人分別判刑，均緩刑2年，可上訴。示意圖／Ingimage

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