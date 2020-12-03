張宏年1家4人控告中醫師殺人未遂 檢改依過失傷害起訴

台中市前議長張宏年1家4人鉛中毒案，控告盛唐中醫診所老闆呂世明涉嫌殺人未遂、重傷害等罪，呂世明辯稱「我不會故意去害人」，檢察官查出張宏年於開始服用禁藥硃砂之前，身體即疑有中樞神經相關的疾病徵狀顯現，遂改以過失傷害等罪起訴呂世明。

張宏年1家4人提告指出，呂世明在中藥粉摻入大量的鉛、砷、汞等重金屬，導致張宏年受有大腦部分功能永久性損傷，妻子受有心臟部分功能永久性損傷，兒子肝臟急性發炎、腎功能受損，女兒腹痛嘔吐，控告呂世明涉嫌殺人未遂、重傷害或過失致重傷害等罪。

呂世明坦承有調劑、供應禁藥給張等4人服用，但否認殺人未遂等，辯稱「我把硃砂入藥給張宏年等服用，我不會故意要害人，我是後來才發現買回來的硃砂有問題，我真的沒有要害張宏年及其家人的故意」。

檢察官偵查時，張宏年自承「我認識呂世明已10幾年，當議長時便認識，讓呂看診10幾年了，是去保養身體，但沒有變好，我和呂世明沒有過節，沒有可能會殺我」。

檢察官從張宏年於盛唐中醫診所就診的病歷顯示，自2019年7月1日起至2020年6月8日止，張宏年單純使用朱代粉（指禁藥硃砂）的次數共有21次，服用含有鉛丹的藥粉則有2次，即2020年6月22日與7月6日，顯見張開始服用硃砂之前，身體即疑有中樞神經相關的疾病徵狀顯現。

反觀張宏年的妻子自2018年1月3日至2020年6月8日止，服用含有硃砂的中藥粉次數計74次，卻未顯現有何中樞神經上的傷害病徵，依證據而言，無從認定張宏年受有嚴重大腦傷害，與呂世明的犯行具有相當的因果關係。