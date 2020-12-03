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驚！年齡從5歲至80多歲共250人 服用摻鉛丹硃砂的中藥

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，查出盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先是向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買硃砂入藥，接著歐把鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪不察把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等39人服用後嚴重鉛中毒，檢察官查出共有250人、1157人次服用摻有砂硃及鉛丹的中藥，病患年齡從5歲至80多歲，中檢今天依違反藥事法等罪起訴歐國樑、洪彰宏、呂世明等3人。另盛唐中醫的李姓行政組長獲緩起訴處分。

檢察官王亮欽從查扣的病歷，查出病患服用盛唐中醫診所的硃砂有188人、987人次，服用盛唐的鉛丹有46人、75人次；服用九褔中醫診所的鉛丹有8人、78人次，服用九褔中醫診所的鉛丹有8人、17人次。共有250人、1157人次服用這兩家中醫診所摻有硃砂、鉛丹的中藥。

起訴書指出，衛生署於1991年公告不得使用硃砂、鉛丹2種中藥材調製口服藥品；2005年5月1日公告禁止中藥用硃硃製造、調劑、輸入、販賣、陳列，即藥事法認定的禁藥。欣隆藥業有限公司負責人歐國樑於2017年底，由盛唐中醫診所負責人呂世明指示行政組長李女前往欣隆藥業，給付4800元向歐購買硃砂1斤，並攜回給呂。

歐國樑從2016年至2018年，先後4次受洪彰宏委託，帶禁藥硃砂、珍珠粉、鐘乳石、琥珀 、川朱貝、冰片 等中藥材及研磨機至九褔中醫診所，研磨成粉製成「珍珠五實粉」，由洪分裝成小瓶，每小瓶重1兩賣新台幣6000元，由病患服用。

至2019年10月間，洪再次向歐購買，歐將鉛丹誤為硃砂，混入中藥材製成「珍珠五寶散」販售給洪。彰化市白男1家4口服用後，出現腹痛腹脹等中毒症狀，前往醫院抽血檢驗，發現血中鉛濃度為70.05ug/dL，高於正常值10 ug/dL，受有鉛中毒合併多器官傷害及周邊神經病變等傷害。另有辜姓、張姓、陳姓、郭姓病患服用，也鉛中毒。

呂世明執行中醫師已逾25年，因他在大陸地區所習得的「朱代粉」（即珍珠粉加代赭石）用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症狀，由所屬以4800元向歐國樑購買禁藥硃砂1台斤，遇有嚴重失眠或需要安神的病患時，改以禁藥硃砂處方入藥，用以取代朱代粉的功效。

自2018年1月3日起至2020年6月19日止，呂世明在診所對188人，987人次看診後，將硃砂加入中藥粉包內，供病患服用。

至今年6月，呂世明發現硃砂即將用完，指示所屬前往欣隆藥業公司，購買硃砂1台斤，歐竟將鉛丹誤為硃砂，以4800元的價格販賣鉛丹1台斤給呂的所屬，帶回盛唐中醫診所，將鉛丹摻入中藥由46名病患服用，造成前議長張宏年1家4口，及其他多名病患鉛中毒，張宏年經抽血檢驗結果，血中鉛含量為364.84ug/dL，遠高於正常值。

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，查出盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先是向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買禁藥硃砂入藥，接著歐把鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪不察把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等39人服用後嚴重鄉鉛中毒。圖／台中地檢署提供
台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，查出盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先是向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買禁藥硃砂入藥，接著歐把鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪不察把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等39人服用後嚴重鄉鉛中毒。圖／台中地檢署提供
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