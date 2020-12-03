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批蘇嘉全赴印尼謀私利！國民黨這4人被求償200萬並道歉

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、台北市議員羅智強、游淑慧二度開記者會，指控時任總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利；蘇嘉全不滿提告向4人連帶求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭，王育敏等人委任律師葉慶元指出，王育敏等人接獲檢舉指印尼外館發電報回來指責蘇震清、蘇嘉全疑似壟斷印尼政經資源，導致外館抗議我國國營事業似已被若干中間人壟斷，針對此事國民黨開記者會的目的是希望政府提出相關說明、追查。

他說，很遺憾外交部迄今不願意證實公文是否為真，蘇嘉全無法清楚說明去了幾次、見了誰、說了什麼事情、蘇震清有沒有帶國營事業去，至今都沒有獲得解答，反而看到蘇嘉全企圖利用訴訟，透過高額賠償金來掩蓋事實來恫嚇揭發弊案的人，這在自由民主的國家不是個正常狀況，認為蘇嘉全應該要撤回訴訟，政府應該將相關密件公諸於世，把哪一些單位、機關去了印尼，到底是誰安排、外館是否被排除在外，說明清楚。

葉慶元庭上指出，蘇嘉全起訴書狀內容和記者會不同，有「斷章取義」的嫌疑，因蘇的書狀中僅擷取王育敏等人的部分談話，但從新聞稿來看，國民黨重點在於提出四大質疑，是希望政府出面說明，屬於對公共事務的討論，並聲請調閱蘇嘉全、蘇震清的入出境紀錄，釐清兩人是否曾一同到印尼，並要求函詢我國駐印題代表處。

蘇嘉全委任律師許惠峰指出，已提出蘇嘉全2017年整年度的入出境紀錄，至於蘇嘉全是否和蘇震清一同到過印尼，則要再和當事人確認；法官問及刑事部分，許惠峰則說，提告至今4個月，檢方未開過偵查庭。法官諭知本案候核辦。

蘇嘉全。圖／聯合報系資料照片
蘇嘉全。圖／聯合報系資料照片
國民黨文傳會主委王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會指控蘇嘉全私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。圖／聯合報系資料照片
國民黨文傳會主委王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會指控蘇嘉全私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。圖／聯合報系資料照片
王育敏等人委任律師葉慶元。記者林孟潔／攝影
王育敏等人委任律師葉慶元。記者林孟潔／攝影

蘇嘉全 印尼 蘇震清

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