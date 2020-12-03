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林金貴冤獄獲釋又改判有罪 測謊專家：當年測謊結果是誠實

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

男子林金貴被控2007年涉槍殺王姓計程車司機，幾經法院判決無期徒刑入獄，台灣冤獄平反協會介入聲請再審，獲判無罪，但檢方上訴，最高法院發回高雄檢方上訴後，發回高雄高分院更一審，今宣判有罪。案發後，曾為林測謊的警官表示「尊重司法判決」。

2007年5月9日，高雄市鳳山區發生王姓計程車司機遭槍擊命案，男子林金貴被認定是凶手，從一審到三審都判他殺人罪成立，2010年9月最高法院駁回林的上訴，判無期徒刑確定，但林一再喊冤，否認開槍殺人，台灣冤獄平反協會為他聲請再審，演變成社會爭論的「林金貴冤獄案」，直到2018年高雄高分院宣判無罪，但檢方不服上訴，高雄高分院更一審，今改他無期徒刑。

高雄市刑警大隊偵一隊長羅時強當年受命為林金貴測謊，羅依測謊圖譜分析出林「誠實」。他回想當時對林測謊，依測謊標準程序，測謊時以儀器觀察林的血壓、脈搏、呼吸及膚電等生理變化，測謊圖譜並無異常波動，當時判斷林涉案可能。不過，這份測謊結果，並不曾在法院審理時受採用。

羅時強表示，測謊鑑定雖然不完全符合科學刑事鑑識的「再現性」，但依「無罪推定」原則，以標準規範測謊程序來鑑定，確立無辜者的清白是最大功用；此案在無槍枝、指紋、DNA的證據下，若依「罪疑唯輕利於被告」原則，仍有爭議，不過，他相信「測謊有助釐清偵查方向，是值得信賴的」，林金貴改判無罪，他尊重司法判決。

曾為林金貴測謊的羅時強今天表示，尊重司法判決。記者林保光／攝影
曾為林金貴測謊的羅時強今天表示，尊重司法判決。記者林保光／攝影
曾為林金貴測謊的羅時強說當年是分析測謊圖譜，做出「誠實」測謊結果。記者林保光／攝影
曾為林金貴測謊的羅時強說當年是分析測謊圖譜，做出「誠實」測謊結果。記者林保光／攝影

測謊 計程車 殺人

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