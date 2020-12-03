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調查官台中北上桃園遛狗 利用「柯基辦案」破兩岸詐團

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓男子為首的詐騙集團把桃園龍潭1處豪華農舍當機房，以個資被冒用涉嫌洗錢罪的傳統手法專詐大陸民眾，有成員3天得手100萬，調查局監控1個多月，見陳常牽1隻柯基犬出門，為掌握敵情把站內收養的浪犬「黑妹」帶出，借遛狗掩護蒐證，上月25日破獲，檢方依詐欺罪嫌將陳等10人聲押獲准。

調查局中部地區機動工作站副主任劉勝育指出，陳男（29歲）10月25日起佯稱小孩就學，在龍潭交流道附近以每月6萬元，承租1棟3樓的豪華農舍，前庭有按摩SPA池、後院還有果園，與11名同夥集中在內設置機房「桶子組」，利用4G網路經非法電信平台撥接，專挑大陸地區人行騙。

檢警查出，陳等會以一、二，三線組織分工，並以「BriaMobile」通訊軟體及「昇陽」群呼系統，對大陸地區電話用戶隨機發送罐頭語音訊息，有人回覆後就會被轉到假扮大陸公安、檢察官等，向被害人佯稱個資外洩被冒用，誘騙對方接受線上筆錄、帳戶監管，有成員短短3、4天就騙得100多萬元。

中機站報請桃園地檢署重大兼軍法組檢察官李韋誠指揮，11月25日會同桃市調處、龍潭警方持搜索票到場，破窗、破門衝進屋逮人，成員第一時間並非逃逸，而是拿起每個人發配的鐵槌，朝工作的IPHONE手機、筆電，及SSD硬碟猛砸，敲到體無完膚以逃避日後鑑識還原。

檢調發現，陳等人多年前就在辛巴威、日本等地組詐團，近1年來也受疫情衝擊，只好回台自立更生，曾到墾丁、南投成立機房，每隔一段時間就換地點，趁大陸十一連假結束後，在找到龍潭的農舍另起爐灶，平時緊覺性相當高，就連房東前往收租金、詢問事項都反應異常。

調查人員監控數月，發現陳男定期才會出門採買大量食物、日用品，還會牽著1隻柯基犬外出，為了近身掌蒐證，中機站人員還特地把站犬「黑妹」，從台中特地載到桃園「遛狗」，藉此在附近巡視降低詐團戒心。

調查員也說，黑妹曾經是浪犬，後經他們收留成站犬，但疑似因為過去被拋棄經驗，這次從台中長途車到桃園，讓牠顯得特別緊張，不知是否誤以為要再被棄養；另外，詐團養的柯基相當親人，破獲後將牠短暫帶回桃市調安置，並通知被告家屬領回。

檢警指出，陳等12人為19歲至29歲男子，大多有詐欺前科，或另案通緝中，全案除用科技偵查、鑑識還原方式，檢察官複訊後依詐欺罪嫌將陳等10人聲押獲准，2人交保。

檢調查獲詐團被砸毀的手機、榔頭等證物。記者曾健祐／攝影
檢調查獲詐團被砸毀的手機、榔頭等證物。記者曾健祐／攝影
檢調查獲詐團被砸毀的手機、榔頭等證物。記者曾健祐／攝影
檢調查獲詐團被砸毀的手機、榔頭等證物。記者曾健祐／攝影
詐團在機房安置神像為求財。記者曾健祐／翻攝
詐團在機房安置神像為求財。記者曾健祐／翻攝
調查局中部地區機動工作站副主任劉勝育。記者曾健祐／攝影
調查局中部地區機動工作站副主任劉勝育。記者曾健祐／攝影
調查局中機站的站犬「黑妹」。記者曾健祐／翻攝
調查局中機站的站犬「黑妹」。記者曾健祐／翻攝
詐團的柯基犬。記者曾健祐／翻攝
詐團的柯基犬。記者曾健祐／翻攝
詐團的柯基犬。記者曾健祐／翻攝
詐團的柯基犬。記者曾健祐／翻攝
詐團在龍潭稱租的農舍。記者曾健祐／翻攝
詐團在龍潭稱租的農舍。記者曾健祐／翻攝

詐欺 農舍 檢察官

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