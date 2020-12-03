陳盈潔教唆大姊偽造本票 最高法院撤銷她的無罪判決
資深藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉改判無罪，但被最高法院撤銷，發回高院更審。
最高法院指出，二審判決只憑陳乃嘉前後相異證詞中的部分內容，就認為陳乃嘉是自己聽從邱湖的指示而偽造本票做擔保，判決理由欠備、前後理由矛盾。
最高法院認為，二審判決未斟酌陳盈潔不否認在陳乃嘉一開始拒絕偽造本票時，有對陳乃嘉施加心理壓力、動之以情，也未合理比較相關事證查明陳盈潔的言詞是否影響、促成陳乃嘉犯罪，是否因債務的利害關係，唆使陳乃嘉萌生犯意，就採對陳盈潔有利的認定，判決理由不備。
陳盈潔（67歲）以在廈門從事演藝事業為由，向男子邱湖商借200萬元，後來追加到280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，事後被邱控偽造有價證券。
陳乃嘉一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。一審認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票，判3年2月刑。
案件上訴，依陳乃嘉的證詞，她會在本票上偽簽小妹的姓名、身分證字號，是應邱的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券。
邱湖告發的情節，和陳乃嘉的證詞大相逕庭，他對簽發本票時陳郁心本人是否在場的說詞也前後不一，高院發現陳郁心2011年10月間未入境台灣，邱指陳盈潔有拿陳郁心的護照讓他核對，情節可疑。
陳盈潔雖然在檢察官訊問時回答「我情願啊，我情願我教唆，我承認，我教唆，有壓力，叫我姊寫，我來關，不想要關」，但高院認定這是她「意氣用事」下的認罪答辯，不能以她事後賭氣式的答覆反推她有教唆犯行，因此二審改判她無罪；最高法院撤銷原判決，發回高院更審。
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