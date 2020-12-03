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槍殺司機再審無罪竟又逆轉判無期 冤平會：一定上訴證明清白

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

遭控13年前槍殺計程車司機的男子林金貴，原遭判無期徒刑，收押加服刑累計關了3116天，開啟再審後前年改判無罪，不料全案撤銷發回更審，更一審認定林為凶手，今天上午大逆轉改判無期徒刑。林金貴聽完後相當錯愕，閃躲媒體記者就快步離去；陪同聽判的冤獄平反協會指出，一定會上訴。

據指出，再審案判無罪後，又再逆轉有罪，冤平會人員苦笑認為此應該為第1件，稱「代表再審不是一定只會判無罪」。

林金貴聽判後，一度先坐在法庭椅子上低頭不動，由於該法庭還有下一庭期，他走出後隨即快步離去，一度誤走到廁所，發現走錯回頭，迅速穿越閃避記者，走下樓梯離開高雄高分院，全程不發一語。冤平會表示會盡力關心他。

冤平會執行長羅士翔說，這案件沒有客觀證據指向林金貴殺人，很遺憾今天仍是有罪的結果；律師鄭植元說，本案嚴格來說並沒有證據能認定林金貴有做出起訴書的指控，會維護林金貴的權益繼續上訴，來證明他的清白。

羅士翔也指，再審兩年的審理期間，關鍵證據案發前2個月所拍的大頭照，相館老闆被傳喚出庭，有明確說是案發前2個月拍攝，而另有名獄友曾供稱聽聞林金貴講述犯案過程，但其他同舍房2名獄友在此次審理也有明確證稱，林收押之後完全表示沒犯此案；會再收判決後上訴，希望最高法院能再撤銷。

前年再審判林金貴無罪，檢方提上訴後，最高法院合議庭發現，多人曾證稱林在案發之前另案假釋出獄後有蓄髮、未曾理髮，恐跟大頭照模樣會明顯不同，且基地台發話位置到案發現場的車程，有員警開車實測50幾分鐘，跟Google地圖數據差異很大，法院沒實際勘驗，加上林金貴收押時1名獄友有證稱，聽過林敘述犯案經過，這3點原審法院沒詳查，判撤銷發回更審。

林金貴（右二）得知再審案又改判無期徒刑，相當錯愕，不理會就離去。記者林伯驊／攝影
林金貴（右二）得知再審案又改判無期徒刑，相當錯愕，不理會就離去。記者林伯驊／攝影
林金貴（中）聽判後完全不發一語。林伯驊／攝影
林金貴（中）聽判後完全不發一語。林伯驊／攝影
冤平會執行長（左起）、律師鄭植元表示會上訴。記者林伯驊／攝影
冤平會執行長（左起）、律師鄭植元表示會上訴。記者林伯驊／攝影
林金貴（左一）聽判後不受訪快步離去。記者林伯驊／攝影
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