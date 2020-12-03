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怒嗆同事「臭Ｘ巴」、「大屁股不會生」 女遭判罰8千元
葉姓女子與王姓女子分別為工地施工電梯操作人員與水電承包商，去年9月兩人因故發生口角，葉憤怒下朝王嗆「三八婆，這麼會欺負」、「臭Ｘ巴」、「大屁股不會生」，遭王提告妨害名譽；新竹地院審理終結，葉被依公然侮辱罪判罰8千元。
經查，去年9月24日，葉女與王女在工地因搭乘電梯發生口角，葉竟在施工電梯內怒嗆王「三八婆，這麼會欺負」、「臭Ｘ巴」、「大屁股不會生」，遭王提告。
法官認為，葉女是具有相當社會經驗的成年人，縱使與他人口角，或認為自己權利受損，都應該理性思考溝通或循正當管道主張權利，但葉卻在多數人可見聞的工地施工電梯內辱罵對方，另外，葉雖在偵查中表示有意與對方和解，但葉為坦承全部犯行，也未賠償對方或取得原諒，審酌依公然侮辱罪判罰8千元。
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