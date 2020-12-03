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再度大逆轉！林金貴涉槍殺司機關押3116天再審無罪 今改判無期

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林金貴涉槍殺司機再度大逆轉 關押3116天再審無罪改判無期

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄高分院2018年8月7日判林金貴（右一）再審案無罪。本報資料照
高雄高分院2018年8月7日判林金貴（右一）再審案無罪。本報資料照
男子林金貴遭控13年前涉槍殺計程車司機，關押3116天後獲准開啟再審，合議庭採信他案發2個月前的1張大頭照為短髮，跟監視畫面長髮凶手不符，也無其他佐證他犯罪，逆轉判無罪。但最高法院撤銷發回，今天高雄高分院再審更一審，大逆轉認定他是凶嫌，判無期徒刑，仍可上訴。

再審合議庭認定林金貴犯非法持槍枝4年、併科罰金10萬，殺人無期徒刑，褫奪公權終身。

林金貴今天由冤獄平反協會陪同聽判，聽到又改判無期徒刑，相當錯愕，快步離去不受訪。

全案起源於2007年5月9日晚間，高雄鳳山區發生王姓計程車司機遭開槍射頭身亡，嫌犯趁計程車撞擊路邊後逃逸；警方依目擊者指述、監視畫面繪出「長髮及肩」的畫像懸賞緝凶，5個月後逮捕林金貴，檢方起訴指控他涉案，法院依槍砲、殺人等罪判無期徒刑，2010年全案定讞。

林金貴始終喊冤，冤平會2014年起立案救援，首次申請再審遭駁回，之後林金貴胞姊家中找出的1張大頭照，是林金貴在案發前2個月所拍攝，顯示為短髮，也尋求醫師出具證明不可能2個月就留髮到肩膀，以此第2度申請再審，被法院2度駁回後終於開啟再審。

再審合議庭認為，案發前2個月拍的大頭照，頭髮長度均在耳上、未掩蓋雙耳，參照高雄榮總鑑定林金貴頭髮每28天生長1.05公分的速度，應不會在2個月後長度及肩；調查局、刑事局也針對大頭照與案發畫面做人臉辨識特徵比對等鑑定，難認定是同一人，也沒辦法認定畫面的凶嫌是戴假髮。

再審合議庭也指，案發1小時5分鐘後，林金貴的手機在台南縣佳里鎮基地台有發話紀錄，距離案發地點77.5公里、依Google地圖車程達1小時23分鐘，可視為不在場證明，且計程車上採集到的毛髮、指紋等跡證無法比對。

至於當時曾追趕凶手的邱姓、潘姓證人，事隔5個月後才指認林涉案，另名林姓按摩女子也只見過林一次，證詞都無法採信，合議庭認為不能佐證林金貴犯案，2018年8月7日改判無罪。

雖再審獲勝訴，檢方提上訴後，最高法院合議庭發現，多人曾經證稱，林金貴在案發的前1年12月假釋出獄後有蓄髮、未曾理髮，恐跟大頭照模樣會明顯不同，應再調查，且基地台發話位置到案發現場的車程，曾有員警開車實測50幾分鐘，跟Google地圖數據差異很大，法院未實際勘驗；此外，林金貴羈押時的獄友有證稱，有聽過林敘述犯案經過，法院也沒詳查。最高院認為這些皆是應調查的證據卻沒調查，判撤銷發回更審。

高雄鳳山區2007年5月9日晚間發生王姓計程車司機遭槍殺，監視器錄下長髮凶嫌。記者林伯驊／翻攝
高雄鳳山區2007年5月9日晚間發生王姓計程車司機遭槍殺，監視器錄下長髮凶嫌。記者林伯驊／翻攝
警方依監視器畫面、手繪畫像懸賞緝捕2007年5月9日槍殺計程車司機的凶嫌。記者林伯驊／翻攝
警方依監視器畫面、手繪畫像懸賞緝捕2007年5月9日槍殺計程車司機的凶嫌。記者林伯驊／翻攝
林金貴的胞姊找出1張他案發前2個月拍攝的大頭照，佐證2個月後頭髮不可能生長到像「長髮及肩」的凶嫌。記者林伯驊／翻攝
林金貴的胞姊找出1張他案發前2個月拍攝的大頭照，佐證2個月後頭髮不可能生長到像「長髮及肩」的凶嫌。記者林伯驊／翻攝
林金貴聽判後錯愕，不發一語離去。記者林伯驊／攝影
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計程車 殺人

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