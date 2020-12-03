小三狂喊工程師「腦公」還出國 元配提告獲賠20萬

一名女心理諮商師指控丈夫帶小三出國，兩人互稱「腦公」、「寶貝」，還約定不藏心事、避免和異性接觸等，一狀告上法院求償60萬元，台北地方法院判工程師、小三應連帶賠償20萬元，可上訴。

心理師提告主張，和丈夫結婚多年，但丈夫去年和小三一同出國至新加坡，小三還在丈夫筆記本上寫約定書，除記載兩人的英文名字，更說好「不藏心事，有不舒服一定要說；避免與異性有肢體接觸；生氣時，率先氣消的人要去抱抱對方」等。

心理師指控，丈夫和小三互相傳訊息「想你」、「好的寶貝」、「我腦公好了解我」、「說愛我」、「還好我是腦公」等語，兩人還牽手、擁抱等多次親暱行為，要求兩人賠償60萬元。

擔任工程師的丈夫抗辯，和小三去年12月中旬開始交往，但否認兩人一同出國侵害妻子配偶權，「當時是一群人一同去新加坡上課」，更指和妻子因價值觀、生活習慣等因素，已形同陌路，妻子也主動表示想分開，也簽署離婚協議書，夫妻之間只剩等待離婚登記程序。