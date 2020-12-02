老翁酒駕回籠服殘刑25年 多年努力差點付流水

彰化縣75歲洪姓男子1994年在台東縣犯下殺人案，被判無期徒刑，因獄中表現良好獲假釋，出獄後曾經擺攤賣擔仔麵、做粗工、擔任宗親廟管理員，過正常生活，但他卻因酒駕被判刑3個月，得入獄服完殘刑，他向花蓮高分院聲明異議，法院聲請釋憲，並聲請司法院大法官解釋後，以此案顯有因微罪而遭撤銷假釋後再服長期殘刑，違反憲法第23條比例原則之虞，裁定撤銷執行，今天下午洪男已被釋放。

洪男是在26年前在台東縣關山鎮因故以石頭砸死一名老榮民，被判無期徒刑，服刑12年後，因表現良好在2007年獲假釋，保護管束期到2017年4月，他出獄後因以前曾賣過擔仔麵、做過清潔工、粗工、在製冰廠擔任製冰工人、外送工作，最後受顧於宗親廟擔任管理員，生活恢復正常。

不過洪男喜歡小酌，觀護人在訪談時也常提醒他喝酒要有節制，但他卻在2013年喝了2瓶啤酒後騎機車上路，被警方攔檢，酒測值為每公升0.25毫克，因此被依公共危險罪送辦。

由於觀護人為他證稱他出獄後工作認真、勤儉老實，因已離婚，兒女都在大陸，可能偶爾心情不好，所以會小酌，他該做的事情都會做得很好，都會有人誇獎他。花草換水、灌溉等都做得很好，茶杯、桌子等也都擦洗的乾乾淨淨。

彰化地方法院審酌洪男若因酒駕案被判刑，得面對再入獄服完殘刑，因當時他已68歲，若再服無期徒刑，將難有重獲自由之日，所以彰化地方法院判處以最低有期徒刑二月換算易科罰金6萬元，捐給公益團體6萬元，換取判處免刑。

沒想到2015年洪男又因酒駕和人發生擦撞，因為已是累犯，被判刑3個月，得易科罰金，雖洪男已繳完罰金，但仍需執行殘刑25年，洪男因此向花蓮高分院聲明異議。