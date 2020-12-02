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反對政府強奪農民水權！桃園農田水利會提告抗爭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

農委會農田水利署今年10月1日掛牌，桃園農田水利會反對改制，向法院聲請假處分並提起本案訴訟，請求禁止水利署將水權變更登記為國有。台北高等行政法院今下午兩案接續開庭審理，受命法官林家賢欲釐清當事人是否適格等問題，庭末均諭知候核辦。

全台17處農田水利會改為公務機關，官派17名管理處長，近年極力反對水利會改制的桃園農田水利會長黃金春成末代會長。桃園農田水利會委任律師聲請假處分，聲明「水利署不得將屬於桃園農田水利會的農業用水權變更登記為中華民國。」並提起本案訴訟。

農田水利法今年7月2日在立法院臨時會三讀通過，農田水利會於今年10月改制為公務機關，農委會要在全國17個農田水利會掛牌農田水利署及所屬農田水利管理處，引起農民組成自救會群起抗議。

嘉南自救會謝耀慶會長等306人，今年9月1日向法院聲請定暫時狀態假處分，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產、設立農田水利署等新的公務機關、新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍、水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有。

不過，北高行認為當時農田水利法尚未施行，無從提起本案訴訟，裁定駁回。因此，彰化、雲林、嘉南三農田水利會於9月29日再度委請律師蘇煥智提起本案訴訟，同時聲請假處分。

本訴為請求確認農田水利會法人格存在、中華民國並無承受彰化、雲林、嘉南農田水利會資產及其他一切權利，及不得水利署不得將屬於彰化、雲林、彰化農田水利會的農業用水權變更登記為中華民國。

此外，請求彰化、雲林、台南等地政事務所，不得將原屬於彰化、雲林、嘉南農田水利會的不動產移轉登記予中華民國。請求撤銷農委會依設立的農田水利署及彰化、雲林、嘉南農田水利管理處。至於桃園農田水利會則另行委任律師提告。

農委會農田水利署於今年10月1日掛牌，桃園農田水利會反對改制，向法院聲請假處分並提起本案訴訟，請求禁止水利署將水權變更登記為國有。台北高等行政法院今下午開庭審理。圖／本報資料照。
農委會農田水利署於今年10月1日掛牌，桃園農田水利會反對改制，向法院聲請假處分並提起本案訴訟，請求禁止水利署將水權變更登記為國有。台北高等行政法院今下午開庭審理。圖／本報資料照。

農田水利會 水利署

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