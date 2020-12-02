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「選舉亂說話把你載走」 男遭恐嚇求償百萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市田寮區農會李姓常務監事去年因田寮里長補選，疑遭楊姓男子等5人無故包圍，恐嚇選舉期間不要亂說話，李男因壓力產生失眠等症狀，要求損害賠償1百萬；橋頭地院斟酌雙方經濟能力，認定楊男應給付李男8萬元，可上訴。

審理時，李男供稱，他是地方仕紳，楊男去年6月15日上午11時許在某家雜貨店外，與4名陌生男子無故以圓形方式圍住他，並恐嚇、警告他6月20日田寮里長補選期間不要亂說話，若亂說話下次就把他載走等。

李男主張，楊男等人行為害他每天因擔心受怕腦部受到壓力，造成腦神經衰弱，夜夜無法安心入眠，並造成他家人不諒解、每日吵鬧不休，要求楊男應依民法損害賠償規定，給付他1百萬元，並應繳交周年利率5%利息。

楊男辯稱，當天只有他1人與李男交談，並未與其他4人有強制、恐嚇行為，且據李男警詢與刑事一審陳述，楊男當日也沒有拉扯、攔住李男或控制他的行動自由，而李男稱他放話、恐嚇部分，其實是他為讓李男留面子，到外面聊較為恰當，並沒有威脅李男。

楊男主張，李男歷次開庭身邊皆有多位角頭兄弟陪同叫囂，依李男在地方上的勢力，顯見並未因此心生畏懼，此外，李男未提出就醫或診斷證明書，可見李男請求賠償並無理由，金額過高且逾越李男的身分地位，聲明李男之訴駁回。

法官認為，雖楊男稱沒有直接接觸李男，但依現場目擊者與李男當庭陳述，足以證明楊男等人確實有圍住李男不讓他離開等限制行動自由行為，且李男因楊男等人出言恐嚇心生畏懼，造成精神上的痛苦，出庭時都需要有人陪同保護，因此李男請求楊男應負損害賠償責任，應予准許。

法官審酌，李男現為農會常務監事，每月收入1萬多元，而楊男目前無業、無收入，2019年所得為0元，名下無財產等，根據雙方經濟條件、身分地位、楊男強制及恐嚇行為手段，及李男受精神損害程度等，認定李男所受非財產上損失以8萬元為適當，超過此範圍，為無理由，應予駁回。

高雄市田寮區李姓常務監事去年遭楊男等5人涉威脅、恐嚇選舉期間不要亂說話，向楊男提出損害賠償1百萬，橋院判賠8萬。記者陳玫伶／攝影
高雄市田寮區李姓常務監事去年遭楊男等5人涉威脅、恐嚇選舉期間不要亂說話，向楊男提出損害賠償1百萬，橋院判賠8萬。記者陳玫伶／攝影

恐嚇 農會

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