女星莫允雯首拍諜報片 挑戰菜鳥調查官

調查局國安宣導影片「格瑞特真相」今天首映，本片由金鐘獎最佳女主角莫允雯飾演美女調查官，精湛演技讓調查局長呂文忠讚譽有佳；莫允雯表示，她原以為女調查官會有拿槍鏡頭，感覺超帥，沒想到卻要演遭人陷害的菜鳥調查官，但她仍努力將角色演到淋漓盡致，也因拍攝此片深感國安議題的重要，希望有機會再度嚐試。

「格瑞特真相」主要講述由莫允雯飾演的調查官，無端被捲入高科技機密遭竊風波，決定不顧一切追查事件真相，但發掘過程卻一波三折，先是被當記者的大學同學散布假訊息陷害，後來又遭男同事出賣，莫允雯用內心戲將調查局辦案辛酸刻化入木三分，而導演馬君慈在有限預算下，將「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」、「愛情」等電影元素融合的恰到好處，完全沒有冷場，拍出來就像是院線片，連法務部長蔡清祥都拍手叫好。

調查局長呂文忠表示，調查局希望透過電影呈現，讓國人了解我們目前所面臨的國安議題，包括假訊息、境外滲透、還有常常見到的資安問題、網路駭侵等議題，這些議題希望透過電影戲劇張力，呈現給國人，讓大家更了解國家目前所面臨的議題，這是拍攝這部電影的目的。

調查局繼2019年拍攝「機密訊號」、2019年拍攝「極光風暴」後，本年度再推出國安宣導影片「格瑞特真相」，除女主角由莫允雯飾演外，主要演員還包括陽光型男李至正、清新脫俗鄰家女孩江宜蓉、曾參與多優質劇集演出的夏騰宏、囊括金馬獎作品「親愛的房客」的導演鄭有傑。