硃砂入藥致議員一家鉛中毒 檢起訴中醫師呂世明等3人
台中市議員張彥彤一家硃砂鉛中毒案，台中地檢署昨天偵結，檢察官依違反藥事法罪起訴盛唐中醫診所負責人呂世明、九福中醫診所醫師洪彰宏、及欣隆藥業有限公司負責人歐國樑等3人；3人目前在押，移審台中地院後由法院裁定是否接押。
台中檢警偵辦市議員張彥彤一家硃砂鉛中毒案，全案在今年8月7日由檢察官指揮警方，搜索盛唐、九福中醫診所，及上游中藥商，當時檢方認為，盛唐中醫診所負責人呂世明、九福中醫診所醫師洪彰宏、以及欣隆藥業有限公司負責人歐國樑，涉嫌違反藥事法等罪，聲押呂世明等3人獲准。
呂世明在遭檢方羈押後，透過律師發布致歉新聞稿，文中指出，「本人執業中醫逾二十年，素以濟世救人為職志，初衷可鑑，對於此次使用硃砂藥粉入藥導致患者身心健康受損，因偵查不公開無法對外詳細說明，謹先以新聞稿向本人的患者及社會大眾致最大歉意。」
當時市議員張彥彤也回批，呂世明被羈押後才發致歉新聞稿，一再強調「誤用」也未打過一通電話關心受害者「意圖弭平輿論壓力」看不出悔意，希望受害者必須站出來，不要讓加害人「逍遙法外」。
台中市前議長張宏年2014年開始服用盛唐的中藥養生，因兒子議員張彥彤鉛中毒併發多重器官發炎，醫院發病危通知，並通知張宏年夫妻及女兒後，發現一家4口都鉛中毒。其中張宏年血中鉛含量高達360微克／分公升，約為正常人36倍，未來恐面臨洗腎。
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