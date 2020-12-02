黃國昌指控楊秋興機要牟利遭求償 二審仍免賠

時代力量前立委黃國昌及黨籍高市議員林于凱、已退黨議員黃捷，前年12月出面指控前高雄縣長楊秋興的機要秘書袁主民與女友謝蕙宇，涉違法轉租台糖地牟暴利上百萬元，袁認為散播不實言論向3人求償100萬並要求登報道歉，一審駁回請求。二審高雄高分院今下午維持原判，全案仍可上訴。

袁主民主張，黃國昌、林于凱及黃捷2018年12月4日上午共同開記者會，在會場掛著「只要後台夠硬有力就可拿公地牟取暴利」字樣的布條，誣指他2006年跟女友利用吳姓男子當人頭，向台糖公司承租土地，利用關係取得建照、使照來蓋房，再違法轉租牟利上百萬元。

袁主民強調，他2015年6月左右才陸續認識謝女、吳姓男子，不可能跟謝女利用吳做這些事，所以黃國昌等人當天開完記者會，他就到雄檢按鈴申告，也向媒體澄清此事，不料黃國昌之後又於臉書貼文「歡迎謝蕙宇公布所有違法過程，不過請好好誠實交待，不要學您的另一半袁主民，明明跟你一起在處理違法召租牟利，事發後竟然不知廉恥地跑去告我，非常可笑！」等文字內容；袁認為，黃國昌等3人惡意侵害名譽，請求連帶賠償慰撫金100萬，且要刊登報紙頭版道歉。

黃國昌供稱，擔任立委接獲檢舉台糖的土地被承租人違法轉租，調資料發現吳姓男子拿台糖土地申請「興建臨時攤販集中場」建照，高雄縣府發出的使照卻是「室內桌球館」，才公開質疑違法轉租；黃捷及林于凱稱，基於公共利益，並與檢舉人再三確認相關事證後開記者會，且刑案偵查後也認定他們不是憑空杜撰，處不起訴。

一審法官查出，吳姓男子2005年8月起向台糖承租土地、向縣府申請興建室內桌球館及販賣部，完工後出租作為卡拉OK店、小吃店、檳榔攤、羊肉店、自助餐店等使用，是由吳與謝蕙宇共同出資管理，之後改謝女管理，2015、2016年間袁主民也有協助處理租賃事宜。