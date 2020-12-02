台南護理師下班被酒駕撞「到韓國連署台灣也該連一下」

台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班途中被酒駕男子開車撞上，目前仍在昏迷中，市長黃偉哲要求從今天起展開連續4天的加強取締，但網友卻不買單，認為發生事情就加強取締，意外事故仍一再發生，「台灣連署到韓國很賣力，自己是不是也該連一下」

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒曾以琳上個月在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署，向韓國總統府青瓦台請願，希望再修法加重酒駕刑責，5天內即突破20萬人連署門檻。

台南市立安南醫院21歲的鐘姓女護理師，昨天凌晨剛從醫院下小夜班，騎車行經醫院附近路口，遭20歲溫姓男子酒駕撞上，鐘女倒地重創，機車破碎散落，她被送回任職的安南醫院急救，目前昏迷指數3，仍在加護病房急救。

安南醫院對於自己的同事受傷，全力給予協助，原本低溫療法的費用需要自費，但因為鐘家經濟不寬裕，醫院也主動幫忙。

主治醫師程正鑫表示，還好有戴安全帽，頭部沒有受傷，但因撞擊力量太大，還是有嚴重腦水腫，已進行腦部手術，目前腦壓還是很高，用低溫療法讓腦消腫，但還是昏迷狀態，預定一周後再進行左手和右大腿骨折手術，因在到院之前，腦部缺氧長達10分鐘，造成腦部一定的損傷，後續需要長期照顧，對家裡的經濟的確是很大的負擔。

黃偉哲對此表達不捨，除指派安南區長葉誌明前往醫院慰問，並要求警方加強取締。

市議員林燕祝也前往醫院探視，鐘母表示，家中經濟不佳，先生打零工、她因為要開刀，目前沒有工作，女兒在護校時就一人兼三份工，早上5點去早餐店，中午在學校工讀，放學再去上班，是個懂事的孩子，今年9月才從護校畢業到安南醫院上班，沒想到發生這樣的意外。

鐘女的姐姐也哽咽表示，酒駕實在判太輕，大家才不會怕，但受害的，都是無辜的民眾。

黃偉哲的臉書po出連續4日將加強取締酒駕，但網友認為「要取締還要先公告，做做樣子而已」、「沒用啦，只是辛苦警察」、「要喝酒的人12月6日後再開始喝」、「擴大取締根本不是辦法，唯有加重刑責嚴懲才能減少不幸事件一再重演，一個酒駕毀了二個家庭的成員，希望政府官員能夠將心比心」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康