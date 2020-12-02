快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南護理師下班被酒駕撞「到韓國連署台灣也該連一下」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班途中被酒駕男子開車撞上，目前仍在昏迷中，市長黃偉哲要求從今天起展開連續4天的加強取締，但網友卻不買單，認為發生事情就加強取締，意外事故仍一再發生，「台灣連署到韓國很賣力，自己是不是也該連一下」

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒曾以琳上個月在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署，向韓國總統府青瓦台請願，希望再修法加重酒駕刑責，5天內即突破20萬人連署門檻。

台南市立安南醫院21歲的鐘姓女護理師，昨天凌晨剛從醫院下小夜班，騎車行經醫院附近路口，遭20歲溫姓男子酒駕撞上，鐘女倒地重創，機車破碎散落，她被送回任職的安南醫院急救，目前昏迷指數3，仍在加護病房急救。

安南醫院對於自己的同事受傷，全力給予協助，原本低溫療法的費用需要自費，但因為鐘家經濟不寬裕，醫院也主動幫忙。

主治醫師程正鑫表示，還好有戴安全帽，頭部沒有受傷，但因撞擊力量太大，還是有嚴重腦水腫，已進行腦部手術，目前腦壓還是很高，用低溫療法讓腦消腫，但還是昏迷狀態，預定一周後再進行左手和右大腿骨折手術，因在到院之前，腦部缺氧長達10分鐘，造成腦部一定的損傷，後續需要長期照顧，對家裡的經濟的確是很大的負擔。

黃偉哲對此表達不捨，除指派安南區長葉誌明前往醫院慰問，並要求警方加強取締。

市議員林燕祝也前往醫院探視，鐘母表示，家中經濟不佳，先生打零工、她因為要開刀，目前沒有工作，女兒在護校時就一人兼三份工，早上5點去早餐店，中午在學校工讀，放學再去上班，是個懂事的孩子，今年9月才從護校畢業到安南醫院上班，沒想到發生這樣的意外。

鐘女的姐姐也哽咽表示，酒駕實在判太輕，大家才不會怕，但受害的，都是無辜的民眾。

黃偉哲的臉書po出連續4日將加強取締酒駕，但網友認為「要取締還要先公告，做做樣子而已」、「沒用啦，只是辛苦警察」、「要喝酒的人12月6日後再開始喝」、「擴大取締根本不是辦法，唯有加重刑責嚴懲才能減少不幸事件一再重演，一個酒駕毀了二個家庭的成員，希望政府官員能夠將心比心」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班騎車返家途中被酒駕車輛撞上，目前仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班騎車返家途中被酒駕車輛撞上，目前仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締。圖／取自臉書
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締。圖／取自臉書
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締，但網友卻不買單。圖／取自臉書
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締，但網友卻不買單。圖／取自臉書
台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班騎車返家途中被酒駕車輛撞上，目前仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班騎車返家途中被酒駕車輛撞上，目前仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締，但網友卻不買單。圖／取自臉書
台南市發生酒駕撞傷女護理師意外，市長黃偉哲在臉書上po出加強取締，但網友卻不買單。圖／取自臉書

酒駕

延伸閱讀

「5分鐘可上一道菜」 黃偉哲太太力薦下營鵝肉分切加工

品德教育結合社群、書道、英語 台南5校獲獎冠全國

防疫比氣長 黃偉哲帶隊火車站宣導秋冬防疫

南市 精進軟硬實力

相關新聞

台南護理師下班被酒駕撞「到韓國連署台灣也該連一下」

台南市安南區昨天凌晨發生女護理師下班途中被酒駕男子開車撞上，目前仍在昏迷中，市長黃偉哲要求從今天起展開連續4天的加強取締...

指控醫美診所侵害肖像權 知名美妝部落客求償敗訴確定

美妝部落客Umie（本名陳冠諭）臉書有超過10萬人追蹤，她2013年到BC時尚診所做提眉等醫美手術，雙方也簽約同意診所使...

父酒駕撞死人找兒子頂替 她幫忙說謊被判刑3個月

嘉義縣46歲蘇姓男子今年7月，疑酒駕撞死黃姓農婦，先找20歲兒子頂替，還叫周姓女子偽稱當時坐肇事車後座，經警方戳破蘇姓父...

桃市府公務員怠職怕被解聘 偽刻局長印章亂蓋公文決行

桃園市政府水務局陳姓約聘人員，自稱感情因素無心工作，拖延招標期日被送考績會，她怕受懲戒會遭解聘，竟偽刻局長劉振宇、副局長...

星聚點歡唱離場撞凹電梯門 門牙斷裂又挨告 獲不起訴

黃姓消費者今年6月10日，至北市延平北路星聚點歡唱，凌晨2時許要離場，奔跑往電梯方向，直接撞上電梯門導致門牙斷裂，星聚點...

白牌車司機遭3名乘客毆打致死 法院裁准3人羈押禁見

苗栗縣白牌車吳姓司機前天凌晨從苗栗市載送黃姓男子等3人到後龍鎮，疑因車資起糾紛遭3名乘客毆打致死，3名嫌疑人昨晚被依傷害...

酒駕撞死騎士竟肇逃再自撞民宅 雲林男被逮：心情不佳

雲林縣古坑鄉上月30日晚上10點多發生一起汽車追撞機車事故，造成機車騎士送醫後傷重不治，汽車駕駛當場肇事逃逸，後又在肇事...

替汪家討拉法葉佣金遭停職6月 理律：支持宋耀明提覆審

台灣律師懲戒委員會以宋耀明律師違反利益衝突為由，於本月30日決議宋耀明停止執行職務6個月。理律法律事務所今發聲明表示，深...

少女為作業訪談社區老翁 反被摸胸痛哭「要投訴老師」

台中市一名就讀高中的少女，為完成學校教師指派的失智症測驗，經社區管理員介紹年近七旬的林姓老翁受測，未料林受測完後，佯稱學...

房東就是不換熱水器 害情侶中毒雙亡賠841萬

房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，吳姓女房客向歐要求加裝強制排氣設備遭拒。2018年...

網紅侮辱「村長」詹江村老不修被訴 法官判無罪

綽號「村長」的名嘴、桃園市議員詹江村不滿YOUTUBER網紅「打臉名嘴」張姓男子在直播中稱他「靠黑白兩道賺錢」，控告張加...

SOGO涉賄公聽會 白手套翁華利爆有找黃國昌但沒到

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚「白手套」統領百貨總經理翁華利作證，查證立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一收賄細節。翁...

熱門新聞

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

影／口罩國家隊又出包 台灣精碳外流400萬片牟利1700萬

肉羹店老闆性侵女同志還問喜歡嗎？ 天理難容判3年10月

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

高市2工人清理下水道昏迷雙告不治 家屬崩潰捶胸痛哭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。