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指控醫美診所侵害肖像權 知名美妝部落客求償敗訴確定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

美妝部落客Umie（本名陳冠諭）臉書有超過10萬人追蹤，她2013年到BC時尚診所做提眉等醫美手術，雙方也簽約同意診所使用她的術前、術後照片，她則撰寫手術分享文，折抵18萬餘元費用，但她不滿同意書未規定授權期間，認為授權書不公平且失效，要求診所下架照片未果，提告求償258萬餘元，台北地方法院日前判她敗訴確定。

Umie主張，她2013年到診所施作提眉手術、修復針等課程，簽署協議書同意替診所寫文章，也配合拍攝術前、術後照片，授權診所使用肖像，診所也同意折抵18萬4400元手術費用，但她認為同意書沒有明訂授權期間，導致她的個資被無限制、免費利用。

她指出，她寄發存證信函要求診所下架照片，並停止使用她的肖像，但診所不予理會，認為診所侵害她的肖像權，加上她是知名美妝旅遊部落客，肖像有一定商業價值，提告求償50萬元精神慰撫金。

診所抗辯，Umie不是無償提供肖像，是以折抵手術費用作為對價，且坊間醫美診所、醫師眾多，手術也非維持Umie生命或經濟所必須，雙方地位對等，若認為同意書內容顯失公平，Umie可以選擇不簽，而以自費方式手術，認為對方主張沒有理由。

台北地方法院簡易庭判診所應賠償3萬元；案件上訴，Umie再追加求償授權費208萬餘元，但合議庭認為，診所依照雙方協議書使用Umie的手術分享文，文章中含有Umie的肖像沒有侵權，判Umie敗訴確定。

Umie。圖翻攝自臉書
Umie。圖翻攝自臉書

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