父酒駕撞死人找兒子頂替 她幫忙說謊被判刑3個月

嘉義縣46歲蘇姓男子今年7月，疑酒駕撞死黃姓農婦，先找20歲兒子頂替，還叫周姓女子偽稱當時坐肇事車後座，經警方戳破蘇姓父子及周女謊言、依法起訴；嘉義地院依使犯人隱蔽罪，判周女有期徒刑3個月，得易科罰金；蘇姓父子3人涉違背安全駕駛致死、藏匿人犯等罪嫌另行提起公訴。

判決書指出，周女為蘇男所經營歌友會KTV員工，今年7月27日5時許，蘇酒後駕車，在嘉義縣新港鄉西庄村縣道，某產業道路交岔路口，與黃婦駕自用小貨車碰撞，致黃傷重死亡，蘇因畏罪撥打電話聯繫次子，當時周女駕車搭載蘇次子，因此得知此事。

蘇次子撥打電話聯繫兄長，即蘇男長子到場，待周女、蘇長子、次子均到場後，蘇父即指示由長子頂替為肇事者，蘇次子、周女佯裝為長子乘客，當警方獲報到場後，蘇父即趁隙駕周女車離去。

蘇長子向到場警員自稱為肇事者，周與蘇次子於警詢時，也指蘇長子為肇事者，二人案發時坐在後座，以此隱匿肇事者蘇父。警方調閱監視器發現，肇事車輛時速恐超過100公里，質疑高速車禍後3人都毫髮無傷；另民眾也上傳蘇子事發後，蹲路旁滑手機，質疑車禍撞死人還這麼輕鬆?

警方擴大調閱監視器，發現肇事駕駛穿白色上衣，且車上只有1人，20歲蘇子卻身著黑衣，經追查出蘇父涉有重嫌，檢警偵訊蘇父才承認叫兒子頂替，訊後依涉犯酒駕致死罪嫌重大，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

法官認為，周女明知肇事者為蘇父，竟意圖隱避脫免刑責，證稱他人為肇事者，誤導車禍真相查證，危害偵查機關追查犯罪正確性，及法院審理之公正性，衡酌犯後坦承犯行，依法判刑。

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