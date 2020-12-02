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桃市府公務員怠職怕被解聘 偽刻局長印章亂蓋公文決行

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市政府水務局陳姓約聘人員，自稱感情因素無心工作，拖延招標期日被送考績會，她怕受懲戒會遭解聘，竟偽刻局長劉振宇、副局長及科長印鑑，未將開、決標簽請主管核示，就擅自蓋印章交付廠商，並偽造會議紀錄、內部公文等，法院依3個偽造文書罪判她1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢方調查，陳女時任水務局養護工程科約聘雇人員，承辦「105 年度桃園市市管河川水利建造物檢查勞務委託案」最遲應在2016年4月完成採購簽約，她卻拖延到3月才簽辦委託案招標文件，因此被副局長送考績會、科長口頭警告。

而陳為避免因考績會懲處及解聘，同年7月竟偽刻水務局長劉振宇、副局長及科長的印章，再偽造實際上沒召開的相關評選會議紀錄，並於簽辦核定底價的簽文，蓋上偽造的3人印章，還在「桃園市政府底價核定單」核定底價欄位填入110萬元後彌封，擅自交付給不知情的廠商承攬。

同年10月，陳繼續用偽刻的印章，擅自在水務局公文決行欄蓋章，並親寫「發」，以表明該函文可發出正本，又於相關預算證明書、採購抽水機明細，及水利署經費核銷表上，繼續蓋副局長、科長印章。

後來有內部人向調查局檢舉，陳不久後在2018年3月14日到桃園地檢署自首；陳在偵查、審理時均坦承不諱，也有被偽造的相關公文佐證，法院考量，陳因自行向檢方自首，符合自首要件予以減刑。

法院審酌，陳因感情因素導致無心工作，逐漸無法應付工作量，且勞務採購案將逾期壓力劇增，為免被懲處、解聘及明年續聘，因而行使偽造文書，但考量她非圖謀私人利益，事後坦承不諱，依3個偽造文書罪判她7月、1年，1年，應執行1年10月，緩刑5年，參加法治教育6場、繳給公庫5萬元。

桃園市政府。記者曾健祐／攝影
桃園市政府。記者曾健祐／攝影

偽造文書

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