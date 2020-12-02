替汪家討拉法葉佣金遭停職6月 理律：支持宋耀明提覆審

台灣律師懲戒委員會以宋耀明律師違反利益衝突為由，於本月30日決議宋耀明停止執行職務6個月。理律法律事務所今發聲明表示，深感遺憾，並支持本所特約顧問宋耀明在正式收受懲戒書面決定後，請求覆審，以維權利。

已故軍火商汪傳浦仲介台灣向法國採購拉法葉艦，從中違法收取佣金與孳息達9.69億美金（約新台幣290億元），前特偵組署於2016年向台北地院聲請沒收汪、汪妻葉秀貞及4名子女全數犯罪所得。汪家人不服，跨海委任宋耀明代理官司訴訟。

台北地檢署檢察官林達投書質疑，政府1991年辦理拉法葉艦採購案時，曾委請理律法律事務所草擬採購合約，還明訂「排佣條款」，拒絕軍火商收取佣金，而今宋卻接受汪家委任，在法庭上捍衛洗錢回扣，恐涉及律師倫理規範利益衝突迴避問題。

北檢立案調查後，認為宋接受汪家委任討佣金已違反律師倫理，移送懲戒。台北律師公會倫理風紀委員會查出，宋接下汪家追討拉法葉案佣金案件，但理律也承辦海軍委託購艦契約及追償佣金案，涉及利害衝突，於2018年移送律師懲戒委員會審議。

理律法律事務所指出，本案適用律師法第26條第1款規定: 「律師對於左列事件，不得執行其職務：一、本人或同一律師事務所律師曾受委託人相對人委任，或曾與商議而予以贊助者。」

律師倫理規範第30條第2款規定:「律師不得受任下列事件：…二 與受任事件利害相衝突之同一或有實質關連事件。關於現在受任事件，其與原委任人終止委任者，亦同。」

因律師對當事人負有忠誠義務，律師法及律師倫理規範對於律師執行業務避免利益衝突的要求，是立基於前後案件當事人同一及案件具有實質關聯性，避免律師接受後案委任會利用前案所知資訊，為與前案當事人利益衝突主張。

理律法律事務所在近30年前由其他律師所處理的前案當事人是海軍，對造是法商湯姆笙公司，處理的案件是海軍與湯姆笙公司的購艦合約，以及協助海軍委任國外律師向湯姆笙公司追償佣金。

宋耀明於2009年間與2016年間受委任處理的後案，委任人是葉秀貞、汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲等，對造是檢方，處理案件是檢方主張汪傳浦收到的佣金為回扣，追訴郭力恆、汪傳浦及葉秀貞、汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲等人刑事責任，另聲請沒收該筆回扣。

前後案當事人完全不同，案件內容也全無實質關聯。宋耀明處理後案既不需要也沒有利用前案任何資訊。宋也從未採取與海軍相反的立場，因為後案當事人的立場是認同湯姆笙公司有給付佣金並且應賠償海軍，所以宋耀明律師沒有任何忠誠義務的違反。

檢方與海軍是完全不同的當事人，前後兩案是完全不同的案件。宋耀明處理的後案兩造當事人，根本不是理律法律事務所先前其他律師所處理前案的兩造當事人，兩案所涉事由或爭議相互間也沒有實質關聯，如何會違反律師倫理，令人不解。