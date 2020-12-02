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少女為作業訪談社區老翁 反被摸胸痛哭「要投訴老師」
台中市一名就讀高中的少女，為完成學校教師指派的失智症測驗，經社區管理員介紹年近七旬的林姓老翁受測，未料林受測完後，佯稱學過國術、可替少女按摩，遭林趁隙二度摸胸，少女事後向同學哭訴「都是老師出作業害的，要投訴老師」，少女在親友陪同下報警後，台中地院審結，依性騷擾罪，判刑3月，得易科。
根據判決書，一名未滿18歲的少女在去年10月間，為完成學校教師指派的失智症測驗問卷，先向居住社區的管理員詢問，管理員介紹同社區內年近七旬的林姓老翁給少女施測，並替少女聯絡林，林同意後，少女進入林住處做問卷，未料林在完成測驗後，向少女佯稱，「學過國術、幫妳按摩」。
少女見林姓老翁替她完成作業，因此沒有拒絕，未料老翁卻在按摩時，突然從少女後方伸手撫摸少女胸部，少女趕緊將右下腋壓緊，未料林又在觸摸少女左邊胸部幾下後，又隨即將手抽出。
少女隨後將此事告知同學、男友，並還埋怨「都是學校教師出作業，害我被老人性騷擾，要投訴學校老師」，少女隨後在男友陪同下，向警方報案。
林姓老翁到案後矢口否認犯行，辯稱，沒有碰少女胸部，我手只有搭在肩膀上而已，沒有往前伸，不過台中地院審理時，依照證人證詞、醫院驗傷單等證據，認定林涉性騷擾罪，犯行明確，判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。
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