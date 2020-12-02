房東就是不換熱水器 害情侶中毒雙亡賠841萬

房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，吳姓女房客向歐要求加裝強制排氣設備遭拒。2018年2月26日，吳女和王姓男友在浴室洗澡，因陽台衣櫃、雜物堆置，影響空氣流通，鋁窗僅開啟一縫隙，熱水器燃燒瓦斯不完全產生一氧化碳，兩人窒息而死。歐被依過失致死罪判刑1年定讞，吳女雙親求償，台北地院判歐應各賠父、母205萬與211萬元；他上訴，高等法院駁回。

王姓死者的父母也向歐求償，高院今年10月判王的父母各得求償160萬元、264萬元。

歐澄淵曾任資訊工程相關技術人員，現已經退休，除了收租外，偶爾從事機場接送服務。歐坦承出租3處套房，其中吳女2011年9月30日就承租，她也知道陽台有加裝鋁裝，他辯稱「從未接獲吳女要求加裝強制排氣設備的電話」。

歐在偵查中自承，有告訴房客使用瓦斯熱水器的安全規範，比如說開瓦斯要開窗戶讓空氣對流，也有跟吳女說「陽台不能當衣櫃用」，曬衣服要保持陽台通風，使用瓦斯時，要把阻礙空氣流通的東西排除。證人證述，吳女一直說「常常在冬天洗澡洗到昏倒」，懷疑熱水器問題，有請大台北瓦斯等人查看，來看的人說要裝強制排氣。吳女曾打電話給房東，但房東只願意付修熱水器的錢，不願意加裝強制排氣。

吳女的父母表示，女兒的26萬喪葬費應由歐賠償，而他們已年邁，沒有工作能力也不能維持生活，歐也應該要賠償撫養費和精神慰撫金，因此各向歐求償437萬、472萬元。

歐澄淵則指吳女雙親名下財產有足夠價值，不符合不能維持生活的要件，就算要他賠償，兩人的扶養義務應以5（包括其他手足）人計算。歐說，吳女沒好好整理陽台雜物，才會使對外窗遮蔽，影響空氣流通，也有過失責任。

高等法院認為，歐澄淵在租賃關係存續中，負保持租賃物合於約定使用狀態的義務，熱水器應達可安全使用程度；而他明知套房的陽台因加裝鋁窗，空氣流通不良，卻未提供具備強制排氣功能或加裝強制排氣設備的熱水器，且拒絕吳女的請求，導致一氧化碳無法排出陽台而發生意外，應負賠償責任。