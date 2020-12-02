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網紅侮辱「村長」詹江村老不修被訴 法官判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

桃園市議員「村長」詹江村。記者曾增勳／攝影
桃園市議員「村長」詹江村。記者曾增勳／攝影

綽號「村長」的名嘴、桃園市議員詹江村不滿YOUTUBER網紅「打臉名嘴」張姓男子在直播中稱他「靠黑白兩道賺錢」，控告張加重誹謗、公然侮辱，張被訴；台北地院審理認為，張沒具體點名評論對象是詹江村，今天判張無罪。可上訴。

詹江村2019年8月時向檢警提告稱，YOUTUBER網紅「打臉名嘴」張姓男子開直播時，說他在桃園地區「靠黑白兩道賺錢」，以及罵他是「老不修」、「臉好像吃到屎」等，張姓男子的指控毫無根據，對他人格汙衊，犯加重誹謗、公然侮辱罪。

不過，張得知詹江村提告後，再開直播聊被告的心情，稱「詹江村是誰啊？」「我不會怕你、大家法庭見，讓法院來認證你是不是我講的爛咖」，另批詹欺負年輕人，老而不死視為賊，老又沒修養就是「老不修」、「垃圾啦」等。

檢察官偵辦時，張辯稱不記得直播的內容，不過，檢方勘驗直播影片，認為張成立犯罪，不採信張的辯解，今年3月將張依加重誹謗、公然侮辱2罪提起公訴。

詹江村

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