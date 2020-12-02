SOGO涉賄公聽會 白手套翁華利爆有找黃國昌但沒到

立法院立委涉嫌集體收賄，統領百貨總經理翁華利（中）移送北檢複訊。記者林伯東／攝影

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚「白手套」統領百貨總經理翁華利作證，查證立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一收賄細節。翁華利說，去年東吳大學法學院在立法院舉辦的公司法鑑定適用公聽會本來有找前立委黃國昌出席，但黃後來沒到。

翁華利是太流前董事長李恆隆的姻親，是李恆隆妹妹李秀峰的女婿，與是知政治公關公司總經理郭克銘分飾SOGO案2名「白手套」行賄立法委員；翁華利偵查中認罪，已被處分緩起訴確定，今天被檢方聲請傳喚出庭作證。

翁華利證稱，去年12月18日公聽會舉辦前，他聽郭克銘說會出席參加公聽會的立法委員不止廖國棟、徐永明，另有陳超明、周陳秀霞、黃國昌，但郭所說的立委名字，他只聽過黃國昌，「因為黃國昌常在電視上罵來罵去」、「郭克銘保證黃國昌會到」。

翁華利稱，會找立委出席公聽會，是因公司登記是經濟部的業務，一般人民無法與政府對抗，而郭克銘告訴他請立委與會，媒體才會注目，媒體曝光，經濟部就會重視，郭克銘一開始跟他說有邀請的立委他全不認識，只認得黃國昌，「因黃國昌知名度最高」。

翁說，新加坡天義集團總裁郭明忠為收購李恆隆的太流股權，去年在台成立公司，由郭明忠和他父親翁俊治擔任股東，公司事務由郭明忠決策，他負責管理財務；天義是外商，在台資金不足，新加坡的律師對捐款給立委的事很囉嗦。

翁華利稱，給立委們的錢是捐款，也想藉著公聽會和立委結交好的關係，不過，他二千年才回到台灣，對政治生態不熟，所以給立委錢的事都找郭克銘、李恆隆商量、處理。

翁華利稱，他處理的錢是車馬費、律師費及召開公聽會的錢，他記得公聽會有關學者部分的花費是20幾萬元，如果是要給立委的，會由李恆隆處理；翁還說，就他認知，捐款給立委應該是二、三十萬元即可，「我覺得給200萬元很多」。