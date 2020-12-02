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高市前刑警涉吸金有名嘴代言 吳宗憲還推聯名款

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高市警退休小隊長蔡文正、前妻張菁月，涉與詐欺前科的陳毅嘉設立「霖威貿易公司」，以電商購物平台招攬投資，直到去年2月發不出紅利，爆發疑吸金。高雄地檢署約兩周前搜索逮人，依違反銀行法、加重詐欺罪嫌偵辦，訊後聲押禁見陳、蔡及張女獲准。

檢調發現，霖威公司曾找來名嘴呂文婉、購物專家廖其芳等人代言推銷產品，更曾與藝人吳宗憲推出聯名款行李箱，讓品牌取信於大眾，而呂文婉、廖其芳之後疑也參與投資，待釐清是否為受害人。

檢調查出，陳毅嘉（46歲）曾是「福恩樂富國際集團」負責人，後來遭控以投資「電子禮券」吸金，判刑8年半定讞，出監後2015年跟時任高市刑大偵查佐蔡文正（54歲）、蔡的女友張菁月（52歲）經營霖威公司，由張女當實際負責人、蔡當協理、張當顧問。

張菁月等人對外宣稱，霖威公司經營網路及電視台等「電商購物平台」，前景看好，並推出「代採投資商品」方案，每投資100萬元每月可賺取2%、2.5%，相當於年利率24%、30%，1年期滿保證領回本金；由於紅利與本金顯然不相當，吸引民眾投資，張女還會開出同面額的1年期支票讓投資人做擔保。

但2018年7月間，霖威開始無力發放利潤，張月菁等人委託不知情企業評價公司製作「標準評價報告書」，佐證霖威公司每股價值高達266元，安撫投資人支票到期後不要贖回本金，繼續投資，甚至要投資人擔任霖威的關係企業「新鵬物聯網公司」、「好翫網路科技公司」、「永恆多媒體公司」、「威繼國際行銷公司」等登記負責人，再保證未來退股後，本金全數退回再加高額利息。

檢調蒐證2年多，今年11月下旬發動搜索並拘提，聲請扣押公司位於仁武區的透天別墅，認定張菁月、蔡文正、陳毅嘉犯嫌重大，有逃亡、滅證及串證之虞，聲押禁見獲准，另柳姓副理獲交保15萬、另2人訊後請回。

據調查，2015年間至2019年2月為止，至少60、70民眾受害，霖威吸金總額至少2億2000萬元。

據了解，蔡文正長期任職高市刑大偵查佐，2017年升任小隊長調至湖內分局，但當時已因債務，而從每月薪水強制扣薪，也於當年底申請退休；分局的同事透露，蔡很低調，表現正常，對他印象並不深刻，高市警局於此案曝光後趕緊清查，初步沒發現其他警職人員投資霖威公司。

據指，張菁月曾是涉及擄人勒贖案的赫育龍前妻，離婚後張女跟蔡文正交往數10年，曾登記結婚又離婚，而此吸金案的受害人竟也包括赫育龍的現任妻子。

高市湖內警分局前小隊長蔡文正（左二）爆涉入吸金案。圖為蔡任職高市刑大偵查佐，破案接受時任局長陳家欽表揚。圖／翻攝高雄市政府警察局刑事警察大隊臉書
高市湖內警分局前小隊長蔡文正（左二）爆涉入吸金案。圖為蔡任職高市刑大偵查佐，破案接受時任局長陳家欽表揚。圖／翻攝高雄市政府警察局刑事警察大隊臉書
涉吸金的霖威公司曾與藝人吳宗憲推出聯名款行李箱。記者林伯驊／翻攝
涉吸金的霖威公司曾與藝人吳宗憲推出聯名款行李箱。記者林伯驊／翻攝

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