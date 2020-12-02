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一吵架就勒脖子 他這次勒死老婆自首判關9年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子吳國彬和何姓妻子因房產劃分而不睦，不滿妻子「吵醒他」，情緒失控將她掐暈後繼續睡，覺得不對勁才將妻子送醫，但妻子昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治。檢方依殺人罪起訴，一審判吳13年徒刑，二審改依傷害致死罪判刑9年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳國彬（48歲）2009年7月20日曾和吳女協議離婚，但去年4月經法院判決兩人婚姻關係存在，吳收到判決書不久便搬回蘆竹區、登記在他名下的房子居住。吳打算和妻子討論房子不動產所有權劃分，因沒有共識而屢齟齬。

去年5月5日深夜11點多，吳在房間睡覺，他不滿妻子打擾他休息，兩人又口角，他一氣之下把妻子壓在地上，還緊勒住她脖子致昏迷。吳見妻子失去意識，竟倒頭大睡，52分鐘後良心不安，開車載她到醫院急救，但昏迷12天的妻子終亡。

吳向法院指出，案發後相當懊悔，他展現誠意盡力彌補親家，對方同意和解、撤回民事告訴，他絕對會面司法。桃園地院一審認為吳不顧和何女是夫妻關係，反而下手殺害她，造成妻子娘家、小孩心理創傷，考量吳和被害家屬和解、自首，依殺人罪判刑13年。

案經上訴，高院二審認為，一般的絞勒只要「施壓」就算，吳在醒來後有將妻子送醫，可認是一時下手過重而害妻子死亡，加上兒子也證稱只要父母吵架，爸爸就常「勒」媽媽，改依傷害致死罪判他9年刑；案件上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

吳國彬。圖／聯合報資料照片
吳國彬。圖／聯合報資料照片

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