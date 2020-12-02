職涯首度用電腦請假 調查官攜子出國玩遭送辦獲不起訴

調查局國內安全調查處調查官林麗惢（45歲）為攜子出國旅遊，卻因請假程序未完成，返台後遭國安維護工作站依違反國家機密保護法函送偵辦。台北地檢署調查後，認定林婦確有遞假單，因不熟悉電腦作業流程才未注意是否核准，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢調調查，林婦計畫今年初攜子到西班牙旅遊，由於職務特殊請假手續較繁瑣，自去年底開始辦理請假手續。她原本以為仍是用紙本方式遞假單，而紙本假單已經3位長官蓋章核准，卻被以「現改以電腦請假程序」為由退回單據。

林女只好在她職涯期間首度以電腦方式走請假流程，點擊4次「送出」後自以為順利完成請假手續，就安心赴西班牙度假。由於調查局國內處職掌情報蒐集，她屬辦理國家機密事項業務人員，依法必須經機關首長或其授權之人核准才出境。

豈料，林婦返國後竟被查出請假程不完備，未經主任秘書決行批核就出境，違反國家機密保護法第26條規定，依同法第36條可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

調查局內部調查後由國安維護站函送北檢偵辦。據了解，林婦庭訊中辯稱，以往都是用紙本方式請假，她在網路頁面點擊4次「送出」沒看到電腦有回覆，誤以為已完成請假手續。