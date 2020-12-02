鈕承澤臉上貼金稱女有情愫、獻身 高院：利用身分形塑

「沒有所謂『典型被害人』形象」，台灣高等法院今駁回導演鈕承澤性侵劇組女員工上訴，鈕維持4年徒刑，發言人黃玉婷特別指出，不能以女方事後沒有驚慌表現就反推沒遭性侵。

高院刑事庭發言人黃玉婷指出，鈕承澤雖否認犯罪事實，但依卷內相關書證、物證、被害人主管證詞和驗傷證明，可證明鈕在2018年11月23日利用在住處聚會的機會，獨留被害人下來並性侵。

黃說，從通訊軟體對話紀錄來看，鈕承澤和被害人沒有特殊情愫，且依女方聚會時的舉止，也沒有任何可使鈕產生好感的舉措，但鈕卻聲稱因被害人對她有好感才性交。

鈕承澤的律師辯稱，被害人驗傷時大腿內側、手臂都無傷勢，可見未遭強制性交；且女方離開鈕住處後，並「沒有驚慌表現」。

但依驗傷醫師證言，驗傷時並沒有檢視被害人四肢，所以不能以她大腿內側無傷勢就推論未遭鈕承澤強制性交。高院表示，被害人在案發後兩日，已向主管展示受傷的手臂，足以證明她事發時確有遭鈕壓制並受傷。

高院認為，性侵害的被害人遭侵害後，對外表現本就因人而異，沒有所謂「典型被害人」形象，卷內既然已經有性侵證據，不能以女方「事後沒有驚慌表現」就反推沒遭性侵。鈕承澤犯刑法第221條第1項強制性交罪確定。

鈕承澤明知與被害人無私交，被害人也未回應鈕的追求，兩人無男女情感存在，但鈕竟曲解女方意思，利用她不敢任意違抗主管而獨留於他住處之時，用粗暴方式性侵，嚴重戕害被害人性自全權和人格權，造成女方永難磨滅的心理傷害，高院認為應該嚴懲。

鈕承澤利用導演身分對媒體發言，形塑他與女方間存有男女情愫，而鈕雖與被害人成立和解、弭補損害，但他卻引用和解書的記載，以女方在過程中未傳達拒絕之意，暗指女子主動獻身，高院也批他欠缺性別平權意識，也沒悔悟之心。