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台北市「尚囍珠寶」盜賣上億珠寶 夫妻倆遭起訴從重刑

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

知名珠寶公司「尚囍珠寶」負責人李罄靈與丈夫邱馗鈞，被控將客戶寄賣價值共約1億元珠寶典當換現，再開支票償還客戶，支票跳票，兩人竟避不見面、南下躲債。台北地檢署調查後，今依詐欺、業務侵占等罪起訴兩人，並建請法院從重量刑，不得易科罰金。

檢警調查，2名台籍、5名印度籍珠寶大盤商，自去年7月始將手中珠寶委託「尚囍珠寶」寄賣，雙方約定每批貨必須支付總額價金，其餘超過的款項「尚囍珠寶」可自行吸收，並有尚囍開立寄賣單及保證票，寄賣的珠寶售出，大盤商才能拿到錢。

李女、邱男竟私下典當酷戶珠寶，用來支付先前積欠客戶的款項。今年4月間，夫妻開立的支票跳票，客戶估計被典當的祖母綠、藍寶等寶石價值共約1億元，這些款項都被夫妻惡意詐騙坑殺，陸續提告。

檢察官江宇程指揮台北市刑大肅竊組偵辦，查出夫妻倆逃往台中躲藏，8月18日清晨南下拘提兩人到案說明。兩人供稱，聽聞有債主找黑道追債，才會南下躲藏。

檢方複訊後，認為兩人有勾串、滅證之虞，依涉犯業務侵占罪向法院聲押禁見兩人，台北地院19日裁准，案經兩人抗告，台灣高等法院撤銷發回，北院更裁予以交保。

據了解，庭訊時，邱姓夫婦辯稱因受新冠肺炎疫情影響，公司經營不善、周轉不靈，才會積欠債務，那些珠寶典當款項已拿去償還債主。兩人否認犯罪，辯稱與客戶是「買斷」而非「寄賣」。

檢方勘驗雙方LINE對話紀錄及相關單據，查出夫妻曾與客戶討論提及珠寶買賣、付款事宜，認定其中6名客戶部分，兩人並非早已將貨物買斷，而是寄賣珠寶順利出售後，兩人再交付款項；僅其中1名客戶的契約確實是屬於買斷性質。

檢方不採信夫婦辯詞，認為夫妻明知已無法繼續支付款項，仍繼續與客戶收貨販售、典當，考量兩人矢口否認犯行，犯後態度不佳，且為躲債竟躲藏台中、不願跟被害人和解，今依詐欺、業務侵占等罪起訴，並建請法院從重量刑，不得易科罰金。

知名珠寶公司「尚囍珠寶」負責人李罄靈與丈夫邱馗鈞，被控將客戶寄賣價值共約1億元珠寶典當換現，再開支票償還客戶，支票跳票，兩人竟避不見面、南下躲債。台北地檢署今依詐欺、業務侵占等罪起訴兩人。圖／本報資料照。
知名珠寶公司「尚囍珠寶」負責人李罄靈與丈夫邱馗鈞，被控將客戶寄賣價值共約1億元珠寶典當換現，再開支票償還客戶，支票跳票，兩人竟避不見面、南下躲債。台北地檢署今依詐欺、業務侵占等罪起訴兩人。圖／本報資料照。

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