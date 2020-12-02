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男不爽友人討債反目 結夥持刀押人簽40萬本票判4年2月
台南市李姓男子向友人借錢，經多次催討未還，反目成仇，今年4月間向友人佯稱要還5000元，與蔡姓男子及3名未成年少年持刀將人押走，並以膠帶綑綁友人雙手及蒙住雙眼，且載往新化山區強迫簽下40萬元本票，隔天才載返住處籌錢，經被害人報案後查獲，台南地院認李、蔡犯結夥3人以上攜帶凶器強盜罪，分處4年2月、3年8月徒刑，可上訴；另3少年送少年法庭審理。
檢警調查，今年4月23日8時23分，李以臉書傳訊息給友人佯稱要還借款5000元，並約對方晚間到北區某高中對面停車場見面，當晚9時5分，友人依約前往，蔡及少年要求對方上車後，蔡拿出預藏的西瓜刀抵住對方，並由少年以膠帶綑綁其雙手及蒙住雙眼，隨後帶至永康區某汽車旅館內，等候李等人抵達。
李等5人到齊後，取走友人iphone1支及其轎車鑰匙1副，再將人押到新化山區，逼迫對方簽立本票，當場簽立40萬元本票。直至翌日8時，一行人將被害人載回住處籌錢。經被害人報警後，循線查獲，並分別扣得西瓜刀1把、本票等物。
李否認強盜取財，辯稱他們當天拿對方的車鑰匙、行動電話，是要叫對方拿20萬元贖回去，且當時少年有跟對方說沒有拿錢來，要將車輛、行動電話拿去賣掉。辯護人認為，李所犯行為應涉犯妨害自由、強制及恐嚇取財。蔡則坦承犯行。
合議庭審酌，李、蔡2人共同結夥以攜帶凶器方式而犯強盜罪，造成被害人財產損失及心理恐懼，更影響社會治安，實不足取。同時考量蔡始終坦承犯行，李已與被害人達成和解及共犯結構中具有主導地位等，分處4年2月、3年8月徒刑，可上訴。
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