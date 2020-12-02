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酒駕撞死婦人不悔改繼續喝茫上路 法院斥應嚴懲判他6年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子有多項酒駕前科，卻不知謹惕再次無照酒駕上路，結果不慎撞死違規穿越馬路的梁姓婦人；法院考量，吳撞死梁婦後沒悔改，又繼續酒駕被抓，應予嚴懲，但他犯後坦承且梁婦穿越馬路也有疏失，而酒駕致死罪法定刑處3年以上、10年以下，衡量後判吳有期徒刑6年2月，可上訴。

檢警調查，吳男2018年12月1日早上、下午，分別在八德區1處宮廟、大溪區某檳榔攤喝酒，下午4點半打算要回家，卻不顧自己酒精未消退、沒有駕照，就直接騎車上路，行經員林路3段時梁婦正好橫越馬路，吳閃避不及迎面撞上。

梁重摔倒地全身多處骨折、腦出血，送醫急救1個多月仍宣告不治；當時吳經警方呼氣酒測值高達每公升0.81毫克，依公共危險罪嫌送辦。檢方訊時，吳坦承不諱，另有驗屍證明、酒測報告及現場交通事故調查表等。

法院審酌，吳事發後留在現場，偵審程序也配合到庭應訊，但他在2011年間就曾犯酒駕，經檢方緩起訴處分，但卻不知緊惕再犯，這次貪圖方便酒駕釀成死亡悲劇，並在2019年繼續酒駕而被判刑，顯然素行非佳，自我約束力薄弱。

法院認為，吳多次酒駕上路，實應嚴懲，而他犯後坦承，但至今沒和被害家屬和解、賠償，同時衡酌梁婦在未設人行穿越道地區穿越馬路，本身也有疏失等，依酒駕致人於死罪判吳男有期徒刑6年2月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

酒駕

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