母出殯偷將祖厝過戶給前妻 兄弟鬩牆鬧上法院曝家醜

台中市朱姓男子因弟弟旅居美國，但在2016年間因母親過世，朱弟回台奔喪，但朱未告知胞弟，就趁母親出殯前一天，持胞弟印章將弟弟也有持分的南投房產，過戶給前妻，事後才告知胞弟，胞弟氣炸委由律師提告，台中地院審結，將朱依偽造文書罪，判刑6月，得易科罰金。

根據判決書，朱姓男子（54歲）因胞弟長年旅居海外，因此替胞弟保管相關所有權狀、身分證、印章等證物，但朱母在2016年11月間逝世，朱弟返台奔喪，朱弟返台奔喪的2個月間，都住在妹妹的住處，未料朱未先告知弟、妹，就將位於南投縣埔里鎮的一筆房地產，過戶給丁姓女子。

朱姓男子在房產過戶後數天，才在住處向胞弟、胞妹告知，已將弟弟有持分的房地產，贈與過戶給丁姓女子，據查，丁女為朱的前妻。

朱弟、妹質疑為何過戶房產前，未先知會房產的共有持有人，沒有事先商量，且母親出殯前，朱有許多機會可以當面告知，與家人協調，但都不做，朱弟事後還以手機通訊軟體LINE質問朱，「我什麼時候簽過授權書、你冒簽授權書？」、「為什麼要偷偷過戶？有跟我說房子要過戶嗎？」

朱弟更氣得委由律師提出告訴，台中地院審理時，朱否認有偽造文書犯行，辯稱，弟弟將印鑑證明交給他保管，就代表同意轉移該筆涉案房產，且弟弟事後也向他要求分錢，所以證明弟弟有同意過戶。