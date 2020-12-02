聽新聞
test
0:00 / 0:00
82元存款帳戶交給詐騙集團用 法院判他賠64萬多元
46歲陳姓男子去年提供餘額僅82元帳戶供詐騙集團使用，法官調查認定他漠視他人致生財產上受害之可能性，有幫助詐欺取財的不確定故意，刑事判處2個月徒刑，民事最近判決必須給付被害人64萬4000元，並計算法定利息。
判決書指出，陳男去年9月3日將申辦帳戶金融卡、密碼，寄交自稱是貸款公司賴專員，詐騙集團冒充中華電信員工、警官等政府官員，向被害人佯稱個資遭利用申請門號，積欠4萬8000元電話費，並涉及3027專案，因偵查不公開，不可告知他人，並需依指示匯款用以交叉比對資金流向，被害人去年9月6日操作網路銀行，匯款64萬4000元至陳男帳戶受騙。
陳男辯稱自己也是受害人，因做生意缺錢，要辦理貸款，才將帳戶金融卡及密碼，寄交「賴專員」，法官調查，辦理貸款應無提供金融機構帳戶存摺、提款卡，及密碼的必要性，一般社會大眾所周知，尤其陳男具有相當社會經驗，曾辦理過貸款，更無諉為不知之理。
此外，陳男交付帳戶時，餘額僅剩82元，若遭欺騙，不至於有重大財產損害，輕率將帳戶資料交付陌生人，
漠視他人因此受害的可能性，且2016年間陳男也因類似案件，遭檢警調查過，陳男有「縱成為行騙工具亦與本意無違」的心態，足以認定陳男有幫助詐欺取財的不確定故意。
被害人提起刑事附帶民事請求侵權行為損害賠償，刑事部分依幫助犯詐欺取財罪，判處2個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1天，案件上訴中，民事部分最近判決陳男要賠償64萬4000元，並計算法定利息，案件可以上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言