快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

導演鈕承澤性侵劇組女助理不認罪，台北地院審理時他和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑；北院認定鈕無悔悟之心，依強制性交罪判他4年徒刑。鈕上訴主張女方深夜與他共處一室，沒明確大聲拒絕親吻，無法察覺對方反對親密，高院今天上午10點駁回上訴，維持一審4年徒刑。

檢察官指控，鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。

鈕承澤偵查階段想賠60萬元給被害人遭拒，去年9月台北地院審理時，給付「七位數」調解金，簽署調解書。北院辯論時，鈕稱無犯意，盼緩刑。檢方認為，被害人與鈕承澤有上下隸屬關係，不反抗是為了保住飯碗，鈕不認罪又將犯行歸責被害人，求刑3年4月，建議不宜緩刑。

北院判決指出，鈕承澤辯稱「以為被害人對他有好感」，但無論被害人友人、劇組人員、林姓、周姓主管都證稱，鈕與被害人並無男女情愫；當被害人以「緊閉雙唇」、「撇頭」、「閃躲」、「推阻」將排斥、不願意的心態展露時，鈕還是稱二人有情愫，辯詞顯不可採。

北院認定鈕藉導演身分散布「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她」的訊息，形塑與被害人有情意，再藉和解營造被害人沒有拒絕、她深夜留下是期待發生性關係，暗指被害人主動獻身，沒有悔意。

因性侵害案件不公開審理，高等法院開庭期間，鈕承澤在庭外都未多言。高院曾傳劇組人員作證，上月11日辯論終結時，除了鈕不多談外，女方律師也表示不便透漏開庭內容。

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，台灣高等法院今上午10點宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影
導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，台灣高等法院今上午10點宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影

性侵 鈕承澤

延伸閱讀

「林奕華辦公室前主任」拉女志工進雜物間性侵 下跪道歉又辯兩情相悅

色狼送夜店女子到汽車旅館 卻闖其他房性侵別的女子

大尺度震驚500人 黃采儀心痛目睹「女兒」被性侵

鈕承澤換律師庭內否認性侵 二審12月2日宣判

相關新聞

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理不認罪，台北地院審理時他和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑；北院認定鈕無悔悟之心，...

82元存款帳戶交給詐騙集團用 法院判他賠64萬多元

46歲陳姓男子去年提供餘額僅82元帳戶供詐騙集團使用，法官調查認定他漠視他人致生財產上受害之可能性，有幫助詐欺取財的不確...

中火停開機 中市府吞敗

行政院宣告台中生煤管制自治條例抵觸空汙法等規定，因此部分條文無效，台中市政府不服聲請停止執行。台北高等行政法院認為並無難...

SOGO案偵訊錄音檔 空白6小時

立委蘇震清涉入SOGO立委涉賄案被民進黨停權，目前羈押；蘇妻廖靖汝與律師陳佳瑤昨天說，先前檢方提供訊問錄音檔，有長達六小...

中悅豪華商辦法拍3650萬 整間補習班也賣出國庫進帳9000萬

行政執行署桃園分署今舉辦「123聯合拍賣會」，包括中悅環球企業總部21樓、70坪豪華商辦，以及桃園區三民路1間300坪的...

執行署年終最後拍賣 不動產拍出1億2935萬

法務部行政執行署所各分署今天舉辦「全國123」年終最後一檔聯合拍賣，除彰化分署停止拍賣動產外，其餘分署辦理動產現場拍賣，...

首勝！卡大地布光電案傳捷報 法扶律師：深感贊同感謝

卡大地布光電開發案傳來捷報，政府機關在行政爭訟終結確定前不得進行任何行政程序，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將...

罕見疾病女兒病死 爸媽要醫生、榮總賠150萬敗訴確定

羅姓夫妻女兒患罕見疾病，2017年9月轉診至台北榮民總醫院，住院半個多月後死亡，夫妻認為廖姓女主治醫師「沒有即時檢測」有...

蘇震清抗議司法不公絕食 北所：如持續不吃會強制給予營養

立委蘇震清因涉入SOGO立委集體貪汙案羈押至今，但他認為司法不公，今天委託律師和妻子宣布將在台北看守所內絕食；台北看守所...

樂生園區懸空陸橋未經環評 民團告環保署今首度開庭

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁...

知本光電案 卡大地布部落三大家族拉罕聲請擋開發暫准

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停...

蘇震清因證人兩筆錄音檔無聲絕食抗議 北檢：設備老舊

民進黨立委蘇震清被控收賄遭起訴、收押。蘇妻廖靖汝今指控，檢調單位涉嫌造假偵訊錄音檔；律師表示另一套備用錄音檔，仍有許多雜...

熱門新聞

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

扮長榮航空副理騙應徵者 她為圓空姐夢被迫口交還被嫌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。