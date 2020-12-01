快訊

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

執行署聯合拍賣進帳1.3億元 遠航客機仍流標

中央社 / 台北1日電

法務部行政執行署所屬分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額總計達新台幣1億3034萬餘元；台北分署第3度拍賣遠航客機，仍因無人投標而流標。

行政執行署新聞稿指出，今天各分署不動產拍定金額總計1億2935萬餘元，其中拍定金額最高者，為桃園分署拍賣桃園區富國天廈社區2樓補習班，以4792萬餘元拍定。

此外，各分署動產拍賣拍定金額總計98萬餘元，標的琳瑯滿目，包含國際名牌精品、珠寶飾品、股票、掛畫、數位鋼琴、家電用品、油飯、蛋糕、白米、洋酒、寵物用品等。

另方面，遠東航空公司積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費，累積超過9700萬餘元；台北分署查封遠航名下編號B-28017的MD-82型飛機，首拍底價672萬元、第2次拍賣底價540萬元，均因無人應買而流標。

台北分署今天針對遠航客機進行第3次拍賣，底價降為450萬元仍流標；台北分署表示，遠航客機將進入特別變賣程序，價格仍為450萬元，為期3個月，有意應買者可直接洽詢台北分署，3個月期滿後若仍無人購買，台北分署將徵詢移送機關是否降價拍賣。

遠航 遠東航空 保費

延伸閱讀

宜蘭執行分署拍賣空罐骨灰罐 應拍金額過低流標

英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

基隆4座超過30年老舊橋梁改建拆除 仁愛橋最難4度流標

遠航客機第三次拍賣 底價降為450萬元

相關新聞

蘇震清抗議司法不公絕食 北所：如持續不吃會強制給予營養

立委蘇震清因涉入SOGO立委集體貪汙案羈押至今，但他認為司法不公，今天委託律師和妻子宣布將在台北看守所內絕食；台北看守所...

知本光電案 卡大地布部落三大家族拉罕聲請擋開發暫准

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停...

蘇震清因證人兩筆錄音檔無聲絕食抗議 北檢：設備老舊

民進黨立委蘇震清被控收賄遭起訴、收押。蘇妻廖靖汝今指控，檢調單位涉嫌造假偵訊錄音檔；律師表示另一套備用錄音檔，仍有許多雜...

玷辱酒醉女友一審3年2月 二審70萬和解獲緩刑

賴男去年帶女子小蘋（化名）外出喝酒，再攙扶喝酒醉的小蘋返回她的住處，趁她意識模糊不清時性侵得逞，一審依乘機性交罪將他判刑...

幼女吃水晶餃噎到腦缺氧國賠判敗訴 母：一輩子的痛

新竹一名身心障礙女童2018年在幼兒園用餐吃水晶餃不慎噎到呼吸道，造成腦部缺氧，一度失去生命跡象，雖經急救搶回一命，卻有...

診所醫師指議長選舉收錢 康裕成怒提告：無中生有

診所醫師黃義霖今年9月在高市議員康裕成罷免總部成立大會，涉指康曾於議長選舉收賄500萬，康認為無中生有、造謠汙衊，提告妨...

蘇震清今天揚言獄中絕食 法官後天提他開羈押訊問庭

立委蘇震清在SOGO案中涉賄2580萬元被台北地院裁定羈押禁見，蘇喊冤，揚言獄中絕食。蘇今年9月21日被依貪汙職務收賄罪...

蘇震清絕食抗議司法不公 妻子落淚求公道

立委蘇震清因涉入SOGO立委集體貪汙案，仍遭羈押，但今委託律師及妻子廖靖汝宣布絕食，蘇震清質疑關鍵證詞遭到檢方人為遮蔽錄...

訊問錄音檔又有問題 蘇震清妻向總統喊話：堅持司改

被民進黨停權中的立委蘇震清涉入SOGO立委涉賄案，目前仍羈押中。今天蘇震清妻子廖靖汝與律師陳佳瑤表示，上回檢方提供的訊問...

為撥款挹注營運中台灣影視基地 中影告黨產會敗訴

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須...

女大學生上次約砲落跑 這次徵求包養尿遁被訴

21歲的陳姓女大學生去年與張男相約嘿咻，代價是1萬2000元，拿到錢後即漏跑，被判處拘役30日；陳女今年又在網路徵求包養...

桃園少輔院又爆管教問題 2學生不服管教攻擊管理員

法務部矯正署桃園少年輔育院誠正中學桃園分校高一周姓、呂姓學生，上月28日下午疑因不服管理員生活管教規勸，趁該管理員開放學...

熱門新聞

新北男偷衣不成 遭百公斤舊衣壓住4小時發現時已氣絕

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

為父罵媒體惹議 中正一分局長女兒道歉文發了又刪

女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。