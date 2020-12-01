執行署聯合拍賣進帳1.3億元 遠航客機仍流標
法務部行政執行署所屬分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額總計達新台幣1億3034萬餘元；台北分署第3度拍賣遠航客機，仍因無人投標而流標。
行政執行署新聞稿指出，今天各分署不動產拍定金額總計1億2935萬餘元，其中拍定金額最高者，為桃園分署拍賣桃園區富國天廈社區2樓補習班，以4792萬餘元拍定。
此外，各分署動產拍賣拍定金額總計98萬餘元，標的琳瑯滿目，包含國際名牌精品、珠寶飾品、股票、掛畫、數位鋼琴、家電用品、油飯、蛋糕、白米、洋酒、寵物用品等。
另方面，遠東航空公司積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費，累積超過9700萬餘元；台北分署查封遠航名下編號B-28017的MD-82型飛機，首拍底價672萬元、第2次拍賣底價540萬元，均因無人應買而流標。
台北分署今天針對遠航客機進行第3次拍賣，底價降為450萬元仍流標；台北分署表示，遠航客機將進入特別變賣程序，價格仍為450萬元，為期3個月，有意應買者可直接洽詢台北分署，3個月期滿後若仍無人購買，台北分署將徵詢移送機關是否降價拍賣。
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