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法院裁准暫停知本光電籌設案 部落律師籲勿抗告

中央社 / 台北1日電

台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落聲請停止執行、暫停開發，北高行昨天裁准聲請，受卡大地布部落委任的法扶律師呼籲經濟部尊重裁定，勿抗告。

全案緣於，台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；部落去年公投，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。但反對的族人認為「諮商同意會議投票無效」提起民事訴訟。

經濟部今年2月11日函准開發業者盛力公司「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，日前提起訴願，並向台北高等行政法院聲請停止執行。

台北高等行政法院認定，本件具急迫情事，不停止執行原處分（籌設許可）將對卡大地布部落族人等造成難以回復的損害，且停止執行原處分對公益的影響尚未達重大的程度，昨天裁准聲請。

法律扶助基金會今天發出新聞稿，辦理本案的法扶專職律師謝孟羽表示，對於法院能夠理解並正視原住民族的諮商同意權，裁定停止經濟部電業籌設許可，避免部落文化權及自決權持續遭受侵害，深表贊同及感謝，這是對原住民族權利保障的一大躍進。

謝孟羽說，希望經濟部與盛力能源公司，能夠尊重裁定及卡大地布部落的自主權，不要提起抗告，讓部落有時間能夠凝聚共識。

法扶會原住民族法律服務中心則強調，提倡綠色能源的當代社會，不能忽略人與生態的關係，應以人權為本的方式，真正尊重原住民族是原住民族土地與自然資源的主人，希望政府機關以及社會大眾能真切肯認原住民族的自決權。

原住民 台東

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