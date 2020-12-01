中悅豪華商辦法拍3650萬 整間補習班也賣出國庫進帳9000萬
行政執行署桃園分署今舉辦「123聯合拍賣會」，包括中悅環球企業總部21樓、70坪豪華商辦，以及桃園區三民路1間300坪的補習班，今天分別為第2拍、第3拍，各以3650萬元、4792萬元拍出，均高於底價，另大溪區龍德段1處土地也以576萬元賣出，總共替國庫進帳9019萬5800元。
桃園分署指出，今天下午2點半開放投標，其中以桃園區新埔六街101號21樓「中悅環球企業總部大樓」最受矚目，拍賣物件是70坪的商辦空間、屋齡10年並附有3個車位，位處藝文特區，屋況良好、視野佳。
當時一拍底價3850萬元，平均每坪54萬元，今天是第2次拍賣，現場吸引7組人投標，最後以3650萬8800元拍出，高出底價570萬元。
另1項拍賣物件是「張明文理短期補習班」，位於桃園區三民路3段的富國天廈社區，2樓建物面積近300坪；據了解，當初是業者積欠勞健保、地價稅達113萬多元，因此被強制執行法拍，內部除原規畫教室，還有多間房間，屬於辦公兼住宅格局。
補習班今天則是第3次拍賣，由於價格已適合買家入手，最後以4792萬1000元拍定，高出底價342萬元。
此外，今天大溪區隆德段996地號1筆土地，今天則採用不出門的「通訊投標」方式法拍，只要在規定期限內寄到指定郵局信箱即可，今也以576萬6000元拍定。今天3筆不動產總共賣得9019萬5800元。
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