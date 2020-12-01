執行署年終最後拍賣 不動產拍出1億2935萬
法務部行政執行署所各分署今天舉辦「全國123」年終最後一檔聯合拍賣，除彰化分署停止拍賣動產外，其餘分署辦理動產現場拍賣，不動產部分新北分署、新竹分署、台南分署、屏東分署採通訊投標，其他9分署採通訊兼現場投標，拍定金額高達1億3034萬元。
行政執行署說，不動產拍定金額為1億2935萬元，拍定金額最高的是桃園分署拍出位於桃園市桃園區「富國天廈」社區的2樓補習班，拍定金額為4792萬元，次高的是桃園市桃園區「中悅」環球企業總部的21樓，拍定金額為3650萬元。
其他部分，台中分署拍出台中市西屯區福吉街的土地及建物，拍定金額是1858萬元，新北分署拍出新北市林口區「双子星」社區住宅，拍定金額為1062萬元。
行政執行署說，今天另有12個分署進行動產拍賣，拍定金額總計98萬9932元，以花蓮分署拍賣出的ISUZU自用小貨車拍定金額20萬1000元最高，次高者為台中分署拍賣出中華貨車，拍定金額是18萬元。
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