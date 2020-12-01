首勝！卡大地布光電案傳捷報 法扶律師：深感贊同感謝

卡大地布光電開發案傳來捷報，政府機關在行政爭訟終結確定前不得進行任何行政程序，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將停止。法扶專職律師謝孟羽表示，對於法院能理解並正視原住民族諮商同意權，深表贊同及感謝。

台東縣政府規劃在知本溪北岸設立面積達161公頃太陽能光電區，要在卑南族卡大地布部落傳統領域蓋全台最大光電廠；案經「盛力能源股份有限公司籌備處」得標辦理，並於2018年12月21日申請由部落召開部落會議行使同意權未果，轉請市公所代為召開。

2019年6月1日由市公所代為召開部落會議，最後投票結果為贊成187票、反對173票，通過此案。然而，諮商同意過程爭議層出不窮，卡大地布傳統領袖Mavaliw(瑪法琉)、Pakaruku(巴卡魯固)和Ruvaniyaw(羅法尼耀)三大家族拉罕(祭司長)經法扶准予扶助。

法扶表示，由專職律師謝孟羽及林秉嶔、扶助律師湯文章辦理本案，並與環境權保障基金會黃馨雯律師組成律師團，陸續向法院聲請保全證據，以及民事確認會議決議無效之訴訟。

在律師團提起民事訴訟期間，經濟部於今年2月11日核發電業籌設許可，為避免籌設許可造成部落重大且難以回復損害，卡大地布部落與三位拉罕透過律師團向法院聲請停止執行，獲裁定准許，無疑為進行中的民事及行政訴訟注入一劑強心針。

謝孟羽說，本件是第一例進行諮商同意程序後產生重大爭議的案件，法院能夠理解並正視原住民族的諮商同意權，裁定停止經濟部之電業籌設許可，避免部落文化權及自決權持續遭受侵害，深表贊同及感謝。

他表示，這是對原住民族權利保障的一大躍進。希望經濟部與盛力能源公司，能夠尊重裁定，及卡大地布部落的自主權，不要提起抗告，讓部落有時間能夠凝聚共識。