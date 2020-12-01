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罕見疾病女兒病死 爸媽要醫生、榮總賠150萬敗訴確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

羅姓夫妻女兒患罕見疾病，2017年9月轉診至台北榮民總醫院，住院半個多月後死亡，夫妻認為廖姓女主治醫師「沒有即時檢測」有重大過失，提告要她和榮總賠150萬元。士林地院認為羅姓夫妻未能舉證醫師有重大瑕疵，駁回訴訟；夫妻倆上訴，高等法院今判敗訴確定。

羅姓夫妻主張，女兒罹患急性發炎性多發性神經病變（GBS ），2017年9月15日轉診到北榮，但9月30日出現胸悶等不適現象；他們指控廖姓女醫師沒有即時檢測、充分治療，害女兒在同年10月4日死去，夫妻倆痛苦萬分。夫妻表示，北榮是廖女的僱用人，應負連帶賠償責任，依民法侵權行為法律關係，請求廖姓女醫師和北榮連帶給付夫妻各75萬元。

高等法院認為，廖姓女主治醫師在羅女入院後就施以血漿置換術、雙重過濾血漿分離術5次，是這個疾病的適當醫療措施。羅女治療期間，廖女也有針對病人的疾病、病程發展適時檢查、行風險評估，會診包括腎臟科、感染科各專科醫師，並與家屬溝通療程計畫，符合醫療常規。

依死者的病歷紀錄，她在2017年9月30日3時41分起至10時40分止，生命徵象、意識狀態皆正常，醫師和護理人員也有替她量測檢查、處理，這部分經衛生福利部醫事審議委員會鑑定在案。

羅女當年10月4日心臟驟停而死亡，除她罹患神經炎造成自律神經失調導致心臟血管調節障礙外，依先前症狀和臨床相關檢查，沒有其他原因可以解釋，高院認為依當時的醫療技術來看，無可避免，要求醫生負「故意或過失的侵權行為」之責、北榮連帶賠償無理。

雖然羅姓夫妻指控廖姓女醫師疏忽女兒的症狀，但因沒有具體說明她有什麼瑕疵之處，高院認為夫妻倆上訴無理由。

台北榮民總醫院。圖／翻攝自Google Maps
台北榮民總醫院。圖／翻攝自Google Maps

夫妻 醫師

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