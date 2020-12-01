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管制生煤條例部分無效 中市府聲請停止執行遭駁回

中央社 / 台北1日電

行政院3月間宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文應屬無效，中市府不服，聲請停止執行。法院今天認定若停止執行對公益有重大影響，駁回聲請，可抗告。

全案緣於，台中市政府於民國105年1月26日公布施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並函請行政院環境保護署轉請行政院備查。

後來，台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議持續延燒，台中市政府因此引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，連續對台電開罰，引發爭議。

行政院3月13日表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

台中市政府不服，聲請停止執行，由台北高等行政法院受理。

法院今天認定，行政院函文是否顯然違法，有待本案爭訟程序查明判斷，若執行不致於發生難以回復的損害，反之，函文如果停止執行，不僅台中電廠營業自由受到限制，更使全國供電的穩定性與合理調度都受衝擊影響，對公益有重大影響。

法院指出，台中市政府主張函文生效後，必因台中電廠重啟生煤發電，使台中市空氣品質急遽惡化，導致台中市民健康立即受到難以回復的損害等語，難以採信，這部分也涉及台中電廠如何發電的變數，因此函文是否足以危害台中市民健康，尚存有其他變異因素，已難直接認定兩者之間具有相當因果關係。

台中市 行政院 台電

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