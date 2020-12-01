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宜蘭執行分署拍賣空罐骨灰罐 應拍金額過低流標

中央社 / 宜蘭縣1日電

法務部行政執行署宜蘭分署今天罕見拍賣40個遭查封的空罐骨灰罐，但因參與投標民眾與分署認定的價值有極大差距，全數流標。

真的是「什麼都賣，什麼都不奇怪」，台北市一間公司因滯納105年度營利事業所得稅將近新台幣250萬元，經催繳仍不繳納，之後被國稅局移送宜蘭分署強制執行。這家公司因經營不善，現已遭命令解散，經宜蘭分署詳細追查公司現存財產，並多次傳詢負責人到分署報告公司財產狀況，確認公司還有40個空罐骨灰罐存貨。

根據這家公司負責人向分署表示，這些空罐骨灰罐的材質為色澤獨特的台灣墨玉，在市面上有一定的價值，因此提供給宜蘭分署查封拍賣，希望可以賣個好價格用以抵償欠稅。

宜蘭分署今天下午舉辦例行拍賣會，將這40個空罐骨灰罐以8個標案分別拍賣，每個標案5個。分署參考市價，希望每個標案至少2萬元起標，但參與投標民眾從每個標案2000元喊起，直到最高價只有3500元，因雙方價值認知有差距，最後全數流標。

宜蘭分署行政執行官張盟正向中央社記者表示，因競標金額與分署認知有相當差距，因此分署依照強制執行法第70條規定不予拍定，分署將再詢問移送機關或是遭法拍業者意見，擇日再拍賣。

喊到最高價但無法得標的李姓殯葬業者認為，根據觀察，這些空罐骨灰罐材質疑似非台灣墨玉，沒有上萬元價值。

法拍 拍賣會 法務部

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