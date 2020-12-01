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樂生園區懸空陸橋未經環評 民團告環保署今首度開庭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁准，要求環保署應請衛福部及樂生院方在本案訴訟確定前，暫時停工。民團另提起撤銷訴訟，法院今上午首度開庭。

樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，16年前展開的自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，目前已進入院區重建工程階段。自救會認為，入口意象設計案採電梯與迴轉坡道工程，完全放棄大平台緩坡道路，院民進出極不方便。

自救團體和自救院民要求展現入口意象大平台概念，恢復緩坡，呈現樂生舊日景觀。國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會等團體聲請假處分，主張「第二人行陸橋」及「入口景觀意象」有未經環評違法開發。

建商原訂今年7月9日開工。裁定指出，實施工程無疑將瞬間改變樂生療養院入口原貌，如駁回假處分聲請，早年因當時公共衛生政策而犧牲的樂生院民，晚年再因「公益」之名而被迫拋棄對於居所土地的回憶，情何以堪？

裁定表示，若未能即時暫停工程，縱使自救團體日後獲得本案勝訴判決，也無濟於事。如准許本件聲請，得以透過本案訴訟程序檢視該工程的正當性。

民團及樂生院民針對環保署提起本案訴訟。法官今開庭，欲釐清開發單位是誰？行為是什麼？有無文化資產保存法適用問題？院民李添培、夏藍彩雲、茆萬枝親自出庭，向法官表明新型設計不方便，盼能回復入口處原本景觀意象。

據了解，民團認為「國家漢生病醫療人權園區」是整體開發案，不能做切割處理，希望法官依職權命衛福部、台北市捷運局、樂生院方參加訴訟。庭末，法官諭知候核辦。

樂生保留自救會等民間團體主張樂生園區將施作的懸空陸橋未實施環評，提告請求撤銷原處分，台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／律師蔡雅瀅提供。
樂生保留自救會等民間團體主張樂生園區將施作的懸空陸橋未實施環評，提告請求撤銷原處分，台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／律師蔡雅瀅提供。

自救會 樂生療養院 捷運

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