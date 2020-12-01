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蘇震清因證人兩筆錄音檔無聲絕食抗議 北檢：設備老舊

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨立委蘇震清被控收賄遭起訴、收押。蘇妻廖靖汝今指控，檢調單位涉嫌造假偵訊錄音檔；律師表示另一套備用錄音檔，仍有許多雜訊遮蔽。台北地檢署下午發聲明，經重新檢視因設備老舊有兩筆錄音檔未收錄，主動報請台北地院知悉，並立即洽請刑事局等單位協助修復中。

蘇震清被控在SOGO案中涉賄2580萬元，今年9月21日被北檢依貪汙職務收賄罪起訴、9月22日被羈押禁見，審理中第一次押期到本月21日為止。蘇喊冤，司法人權被剝奪，不斷遭受妖魔化，台灣司法已死，為捍衛清白即刻展開絕食。

廖靖汝今上午偕律師陳佳瑤舉行記者會，公布昨天取得另一套備用錄音檔，仍有許多雜訊遮蔽，質疑檢調違反程序正義。廖女淚訴，從丈夫遭遇看來，檢調單位違背偵查不公開、涉嫌造假偵訊錄音檔，至今仍未水落石出，令人心寒。

北檢表示，蘇震清以書狀向法院聲請拷貝有關李恆隆、李秀峰錄音檔案共計20筆資料（5筆為調查局詢問錄音、15筆為偵訊錄音），檢察官於11月27日向法院陳報偵訊錄音檔案。

其中李恆隆自今年8月24日、李秀峰今年9月2日兩筆偵訊錄音檔可正常播放，惟無聲音；其餘偵訊錄音檔則均無異常；其餘偵訊錄音檔則均無異常。

北檢指出，經查證結果，兩筆無聲音錄音檔，可能是偵查庭收音設備老舊及錄音設備操作問題，以致影響錄音效果，絕非人為變造所致。且李氏姊弟偵訊時都有辯護人陪同，且都當庭確認筆錄無訛後始簽名，均受被告辯護權保障。

且李氏姊弟本人或辯護人，對其歷次陳述，均不曾質疑遭到不正當訊問情形。又李恆隆於法院進行準備程序時，更明確表示其偵查中自白是出於個人自由意志。

兩次偵訊均是李氏姊弟於該段時期內密集接受偵訊其中一部分，從整體偵查結果而言，兩次偵訊內容顯與其兩人前後次的偵訊內容具延續性，並無二致。檢方發現兩筆錄音檔空白後，主動陳報法院並請刑事局等單位協助修復。

北檢呼籲，訴訟當事人或外界勿做無謂的揣測或刻意於訴訟外影響輿論，以免誤導民眾，徒增社會紛擾，更嚴重打擊司法並影響公平審判。

民進黨立委蘇震清被控涉收賄遭起訴，其律師表示錄音檔有許多雜訊遮蔽。台北地檢署今發聲明，經重新檢視因設備老舊有兩筆錄音檔未收錄，主動報請台北地院知悉，並立即洽請刑事局等單位協助修復中。圖／本報資料照
民進黨立委蘇震清被控涉收賄遭起訴，其律師表示錄音檔有許多雜訊遮蔽。台北地檢署今發聲明，經重新檢視因設備老舊有兩筆錄音檔未收錄，主動報請台北地院知悉，並立即洽請刑事局等單位協助修復中。圖／本報資料照

蘇震清 李恆隆 司法

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