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知本光電籌設案 部落聲請暫停開發北高行裁准

中央社 / 台北1日電

台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，但當地卡大地布部落聲請停止執行、暫停開發。台北高等行政法院今天證實，昨天裁准聲請。全案可抗告。

環境權保障基金會今天在臉書（Facebook）貼文表示，法院裁定知本光電案停止執行，所以政府機關接下來不得為任何行政程序的進行，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將停止，這是難得的法院裁定，對於原住民族主權及文化權均有一定意義。

全案緣於，台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；部落去年公投，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。但反對的族人認為「諮商同意會議投票無效」提起民事訴訟。

經濟部於今年2月11日函准開發業者盛力公司「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，日前提起訴願，並向台北高等行政法院聲請停止執行，法院6月間首次開庭，聽取兩造意見。

部落族人當時在法院前表達訴求「釐清爭議、暫停開發」，呼籲國家尊重部落主權，莫讓原住民族基本法保障原民土地權利美意淪為空談。

卡大地布部落巴嘎路固家族領袖、部落會議主席林茂盛拉罕當時表示，去年6月1日由鄉公所召開的諮商同意程序是一場不公平會議，即使部落已經提起「決議無效」訴訟，但開發單位並沒有停下腳步，還是向經濟部申請籌設許可，接著就要向內政部申請用地變更、進場施工。

林茂盛當時指出，國家不願意面對諮商同意過程中諸多瑕疵，使得光電案不斷撕裂部落團結，不但叫人痛心，更讓人質疑難道這就是國家保障原住民族土地權、維護部落自主性的作法，原基法保障原住民族諮商同意參與權在此案根本形同具文。

原住民 內政部

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