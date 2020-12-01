玷辱酒醉女友一審3年2月 二審70萬和解獲緩刑
賴男去年帶女子小蘋（化名）外出喝酒，再攙扶喝酒醉的小蘋返回她的住處，趁她意識模糊不清時性侵得逞，一審依乘機性交罪將他判刑3年2月，他不服上訴二審，台中高分院審理時，雙方以70萬達成和解，賴並已賠償完畢，獲被害人原諒，台中高分院遂撤銷一審判決，改判刑2年，緩刑5年。
判決書指出，賴男與小蘋去年2月4日在應酬飲宴場合認識，並互留通訊軟體LINE帳號，而時有以通訊軟體聊天、問候。去年3月9日晚間，賴男與友人相約在外唱歌、飲酒時，又邀約小蘋一同飲酒，但她因已排定工作，無法應允。
至10日凌晨，小蘋工作結束後，即與賴男相約在她住處附近的便利商店見面，2人均有飲用海尼根啤酒，而她因前已在他處與客戶飲用威士忌，致飲用啤酒後未久，即因酒醉至意識模糊。賴見狀，自便利商店全程攙扶身體癱軟無力的小蘋返回她住處，趁機性侵得逞。
同日上午，賴離開小蘋住處，而她稍晚醒來，身體未著內衣褲，僅著浴袍，察覺有異，復告知友人，經友人建議向房東調取監視錄影畫面，得知賴男攙
扶自己回房間後，停留時間長達70分鐘，乃以通訊軟體LINE質問賴，經賴表達歉意，始知遭性侵害。一審依強制性交罪將賴判刑3年2月，他不服上訴二審。
二審合議庭審酌，賴男是小蘋的友，卻利用她處於酒醉意識不清時性侵害， 案發當日在酒精催助之情境下，他攙扶她回住處房間，自超商起沿途，必須不斷充當她身體之支撐，或摟抱助行，肢體親密接觸不斷，因而理智失控，情慾壓過理性思考，對她乘機性交。
法官考量，賴坦承犯錯，並已賠償被害人70萬元，取得被害人原諒，不追究他的刑事責任，因此從輕判刑，並給予緩刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言