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玷辱酒醉女友一審3年2月 二審70萬和解獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

賴男去年帶女子小蘋（化名）外出喝酒，再攙扶喝酒醉的小蘋返回她的住處，趁她意識模糊不清時性侵得逞，一審依乘機性交罪將他判刑3年2月，他不服上訴二審，台中高分院審理時，雙方以70萬達成和解，賴並已賠償完畢，獲被害人原諒，台中高分院遂撤銷一審判決，改判刑2年，緩刑5年。

判決書指出，賴男與小蘋去年2月4日在應酬飲宴場合認識，並互留通訊軟體LINE帳號，而時有以通訊軟體聊天、問候。去年3月9日晚間，賴男與友人相約在外唱歌、飲酒時，又邀約小蘋一同飲酒，但她因已排定工作，無法應允。

至10日凌晨，小蘋工作結束後，即與賴男相約在她住處附近的便利商店見面，2人均有飲用海尼根啤酒，而她因前已在他處與客戶飲用威士忌，致飲用啤酒後未久，即因酒醉至意識模糊。賴見狀，自便利商店全程攙扶身體癱軟無力的小蘋返回她住處，趁機性侵得逞。

同日上午，賴離開小蘋住處，而她稍晚醒來，身體未著內衣褲，僅著浴袍，察覺有異，復告知友人，經友人建議向房東調取監視錄影畫面，得知賴男攙

扶自己回房間後，停留時間長達70分鐘，乃以通訊軟體LINE質問賴，經賴表達歉意，始知遭性侵害。一審依強制性交罪將賴判刑3年2月，他不服上訴二審。

二審合議庭審酌，賴男是小蘋的友，卻利用她處於酒醉意識不清時性侵害， 案發當日在酒精催助之情境下，他攙扶她回住處房間，自超商起沿途，必須不斷充當她身體之支撐，或摟抱助行，肢體親密接觸不斷，因而理智失控，情慾壓過理性思考，對她乘機性交。

法官考量，賴坦承犯錯，並已賠償被害人70萬元，取得被害人原諒，不追究他的刑事責任，因此從輕判刑，並給予緩刑。

賴男帶女子小蘋外出喝酒，趁她意識模糊不清時性侵，台中高分院審理時，雙方以70萬達成和解，賴並已賠償完畢，獲被害人原諒，台中高分院將他判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照
賴男帶女子小蘋外出喝酒，趁她意識模糊不清時性侵，台中高分院審理時，雙方以70萬達成和解，賴並已賠償完畢，獲被害人原諒，台中高分院將他判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照

性侵 便利商店

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