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幼女吃水晶餃噎到腦缺氧國賠判敗訴 母：一輩子的痛

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名身心障礙女童2018年在幼兒園用餐吃水晶餃不慎噎到呼吸道，造成腦部缺氧，一度失去生命跡象，雖經急救搶回一命，卻有缺氧性腦病變等後遺症，家人請求國賠，被高等法院駁回；女童母親今在臉書社團ＰＯ文，指「女兒只因吃了校方提供的水晶餃噎到窒息腦缺氧病變，就變成一個極重度智能不足，智力行為都退化到像嬰兒的孩子...校方全身而退，她與丈夫卻要承受一輩子的痛」，讓不少網友鼻酸。

高院認為，水晶餃沒被列為禁止幼兒園學生食用的餐點，女童家人無法舉證曾要求老師剪碎食物，加上女童的進食、吞嚥、咀嚼功能正常，曾數次食用水晶餃無異常，難認定校長與老師有過失。種種情況看不出本案符合國賠要件，評議後駁回其訴，全案確定。

女童母親在臉書ＰＯ文，指她與丈夫都沒想到，也很難接受刑民事都判校方完全無過失，兩年多來夫妻帶著孩子四處治療復健，已經心力交瘁，經濟狀況本就不好，現在更雪上加霜。

女童母親在臉書說，他們的上訴一直遭檢察官、法官駁回，孩子確實在學校發生不幸，也是學校讓孩子食用不利吞食的食物，怎能說吃了好多次都沒事，那這次是倒楣嗎。班上有兩位老師，孩子食用水晶餃時就坐在兩位老師旁，因為孩子是班上唯一的特殊生，老師更應該要小心注意孩子的進食狀況。

女童母親說，孩子受到這麼大的傷害，一輩子的照護費用很可觀，變這樣比死去或植物人還要痛苦，一審法扶律師幫忙把賠償金額拉高，但法官認為檢察官在刑事上已判校方無過失，判決敗訴。法扶幫忙支付敗訴產生的裁判訴訟費，也告知無法再扶助二審，因為如果又敗訴，他們不願意承擔費用，幸好律師還願意幫忙寫訴狀上訴二審，但建議把賠償金額折衷到一百萬，否則又敗訴，裁判費恐無力負擔。

女童母親說，當下聽到眼淚飆出來，很難接受，因為沒錢請律師，也無力負擔敗訴費用，難道沒錢沒地位沒背景，就只能像軟柿子一樣一直被挨著打！？請檢察官和法官將心比心，今天若是您的孩子呢！?

這篇ＰＯ文引發網友關注，短時間就有數千則留言，希望女童家人能加油，也保佑女童早日康復。

女童母親今在臉書社團ＰＯ文，指「女兒只因吃了校方提供的水晶餃噎到窒息腦缺氧病變，就變成一個極重度智能不足，智力行為都退化到像嬰兒的孩子...校方全身而退，她與丈夫卻要承受一輩子的痛」，讓不少網友鼻酸。記者王駿杰／翻攝自臉書新竹爆料公社
女童母親今在臉書社團ＰＯ文，指「女兒只因吃了校方提供的水晶餃噎到窒息腦缺氧病變，就變成一個極重度智能不足，智力行為都退化到像嬰兒的孩子...校方全身而退，她與丈夫卻要承受一輩子的痛」，讓不少網友鼻酸。記者王駿杰／翻攝自臉書新竹爆料公社

幼兒園 國賠 植物人

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