診所醫師指議長選舉收錢 康裕成怒提告：無中生有
診所醫師黃義霖今年9月在高市議員康裕成罷免總部成立大會，涉指康曾於議長選舉收賄500萬，康認為無中生有、造謠汙衊，提告妨害名譽。今天黃義霖首度赴高雄地檢署出庭，場外不少人聲援，他強調所講的話是「可公評之事」；康裕成已事先遞狀請假，她及告訴代理人今都未到庭。
據了解，挺韓國瑜人士今年9月20日成立「罷免康裕成」，在高雄開診所的醫師黃義霖上台發言，除了罵萊豬進口議題，另也批康「她（指康裕成）原來是高雄縣的縣議員，他們高雄縣議會選議長的時候，她也是照拿500萬」、「高雄市議長選舉的時候她也是拿500萬，可是我們地方的檢察官竟然判她無罪」等語。
韓粉「杏仁哥」上周號召力挺黃義霖，今天上午30、40人到雄檢門口，高喊「加油」，黃義霖說，「我們在任何場所講的話都是為了全體人民，這是公共事務，可公評之事，相信我不會有事」、「人民心中最深的那一塊，總要有人出來替大家講話」，他強調，他講的每一句話都有做功課，「我不相信台灣沒言論自由、台灣沒有人性」。
黃義霖開庭約1小時，再放話批康裕成「沒有善盡為民監督的事」，至於指收錢500萬的事，他解釋，是聽到別人說的，他的辯護律師也說高雄縣確實有此事發生，更增加他的信心，要支持者不用擔心。
康裕成受訪證實提告黃義霖，並駁斥指出，她1998年當選高雄縣議員，議長是許福森，但當時沒再查議長賄選案，另前高雄市議長朱安雄賄選案，她沒被調查、沒被傳喚、更不是被告，要針對收500萬的不實指控提告，已提供錄影畫面給檢察官。
康裕成也表示，今天請假未出庭是不想起衝突，仍覺得黃義霖講話太離譜「身為醫師應有查證能力，豈可無中生有、造謠汙衊？」
雄檢表示全案依法偵辦中。據指出，檢察官今原本有意釐清提告的範圍、被告說法等，將再另向雙方釐清。
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